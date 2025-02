Ces militants narguent Tesla de manière créative

Vidéo: watson

Ils s'attaquent à Tesla

Tesla, la marque du milliardaire Elon Musk, est désormais pris pour cible par des militants anti-fascistes. Une fausse pub a été installée à Londres suite aux élections allemandes.

Plus de «Société»

Elon Musk et Tesla sont sous le feu des critiques depuis que le milliardaire s’est immiscé dans le paysage politique américain, multipliant les frasques et les provocations. Mardi 24 février, un collectif d’activistes baptisé Everyone Hates Elon s'est distingué à Londres avec une campagne choc.

A travers une fausse publicité affichée dans un abribus de Pollard Row, on peut voir une image de Musk et son bras tendu depuis un véhicule Tesla. Les militants ont rebaptisé la célèbre voiture électrique en «Swasticar» accompagnée d’un slogan provocateur: «Va de 0 à 1939 en 3 secondes». Une référence directe à l’alignement supposé de Musk avec l’extrême droite et à son geste controversé lors d’une conférence républicaine, que beaucoup considèrent comme un salut nazi déguisé.

Le message de cette campagne est limpide: dénoncer le soutien présumé du milliardaire à l’AfD (Alternative für Deutschland), le parti d’extrême droite allemand. Ce parti obtenu plus de 20% des voix aux élections régionales en Allemagne ce week-end. C'est le meilleur score pour un parti d'extrême-droite dans ce pays depuis la Seconde Guerre mondiale.

«De 0 à 1939 en 3 secondes»: cette fausse pub Tesla à Londres qui tape sur Elon Musk Image: X

Le groupe Everyone Hates Elon a également distribué des autocollants «Don’t Buy a Swasticar», qui ont été collés sur plusieurs véhicules Tesla à travers Londres, dans le but, à travers ce mot-valise, de sensibiliser le public à l’influence politique grandissante d’Elon Musk.

Au-delà du Royaume-Uni, Tesla fait face à une vague de contestation en Europe, et ses ventes s’effondrent. Par rapport à janvier 2024, les chiffres ont chuté de 75% en Espagne, 63% en France et 60% en Allemagne.

Des showrooms Tesla ont été tagués avec des slogans antifascistes et des symboles nazis détournés pour critiquer l’image de la marque. En Suisse, certains groupes d'extrême gauche sont allés encore plus loin et ont appelé à s'attaquer aux concessionnaires de la marque.

On en parle ici 👇 Ils veulent brûler des concessionnaires en Suisse et ne sont pas inquiétés

D’autres happenings ont eu lieu, notamment en janvier, avec une projection géante sur la gigafactory Tesla de Berlin. Aux Etats-Unis, un collectif baptisé Cyber Trucks Hunter s’amuse à traquer les véhicules atypiques de la marque pour se filmer en train de projeter des messages anti-Musk sur leur carrosserie métallique. (sbo)

Certains propriétaires de Tesla, désormais gêné face à l’association grandissante entre la marque et les prises de position de son PDG, envisagent même de revendre leur véhicule. Les activistes, quant à eux, revendiquent un franc succès et affirment avoir récolté plus de 50 000 livres sterling grâce à leur initiative «The People vs Elon», destinée à financer des causes anti-racistes et anti-fascistes.