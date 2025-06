Ce nouveau rongeur présente des «caractéristiques uniques»

Édifiée au XVe siècle sur ordre de l'empereur inca Pachacutec, la citadelle est considérée comme un chef-d'oeuvre d'architecture et d'ingénierie. En 1981, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. (jzs/ats)

La citadelle du Machu Picchu se trouve dans un sanctuaire naturel de plus de 35 000 hectares, une aire protégée abritant une grande biodiversité: 75 espèces de mammifères, 444 d'oiseaux, 14 d'amphibiens, 24 de reptiles et 377 de papillons.

Le petit mammifère vit dans les ruisseaux et forêts montagneuses de la région de Cusco, à quelque 2800 mètres d'altitude. Il se caractérise par son pelage gris et ses pattes arrière adaptées aux environnements aquatiques, précise le SERNANP.

Des chercheurs de l'université catholique de Santa Maria et de celle de San Agustin de Arequipa «ont identifié des caractéristiques uniques qui distinguent ce groupe et cette espèce en particulier de tous les autres organismes connus», a indiqué mardi dans un communiqué le service national des zones naturelles protégées (SERNANP).

Un rongeur semi-aquatique d'une espèce jusqu'à présent totalement inconnue a été découvert sur le site du Machu Picchu, joyau inca et principale attraction du Pérou. Il a été nommé Incanomys mayopuma.

