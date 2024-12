Lorsqu'il fait froid, les chiens peuvent avoir besoin de vêtements. Image: E+

Cinq bonnes raisons d'habiller votre chien cet hiver

Nous savons que les chiens peuvent souffrir par temps chaud, mais qu'en est-il lorsque les températures chutent, que le vent siffle et que la neige tombe?

Jacqueline Boyd / the conversation

Plus de «Société»

Un article de The Conversation

Quand l'hiver arrive, les humains changent leur façon de se vêtir. Les chandails de laine, les bonnets, les gants et l'obligatoire «gros manteau» deviennent des vêtements quotidiens. Mais qu'en est-il de nos chiens? Doit-on les habiller pour l'hiver?

Qu'il s'agisse d'imperméables, de pulls en laine, de cache-cou ou de chaussons, voici cinq raisons pour lesquelles votre chien pourrait avoir besoin de vêtements cet hiver.

Chaque race a des besoins différents

Bien sûr, les chiens ont un pelage, et on pourrait supposer qu'ils n'ont pas besoin d'une protection supplémentaire pour se réchauffer. Cependant, le type, l'épaisseur et la longueur des poils varient énormément d'une race à l'autre.

Le husky sibérien supporte bien les temps froids grâce à son pelage. Image: Anadolu

Les races de chiens originaires de climats froids, comme le husky sibérien et le malamute d'Alaska, ont généralement un double pelage dense qui leur permet de bien supporter les temps froids sans qu'il soit nécessaire de les habiller. Mais certaines races, comme le xoloitzcuintle, sont dépourvues de poils. D'autres, comme le lévrier d'Italie, ont un pelage très fin et une peau mince.

Par conséquent, le froid et l'humidité peuvent être pénibles pour eux. Des manteaux imperméables ou des pulls adaptés constituent un bon moyen de les garder au sec et au chaud lorsqu'ils vont dehors. Et même à l'intérieur, ces chiens peuvent apprécier la chaleur qu'offrent des vêtements canins.

Un manteau imperméable pour chien vendu sur Amazon. Image: amazon

Les chiots et les vieux chiens

Comme tous les mammifères, les chiens sont dotés de mécanismes efficaces pour maintenir une température corporelle constante. La zone de neutralité thermique est la plage de températures dans laquelle les chiens peuvent maintenir leur température corporelle sans utiliser d'énergie pour se réchauffer en frissonnant ou se refroidir en haletant.

Pour les chiens, cette zone se situe entre 20 et 30 degrés. À l'extrémité inférieure ou supérieure de la zone critique, une hypothermie (chute dangereuse de la température corporelle) ou une hyperthermie (coup de chaleur) peut se produire. Les chiens matures, en bonne santé et au pelage épais peuvent supporter une température critique beaucoup plus basse et n'ont pas besoin de vêtements.

Cependant, les chiots, les chiens malades ou en sous-poids et les chiens âgés sont moins aptes à gérer leur température corporelle. On doit alors prendre des mesures pour qu'ils restent au chaud et se sentent bien, et les vêtements jouent un rôle essentiel à cet égard.

Sur TikTok: Les internautes s'amusent à habiller leurs chiens avec des tenues rigolotes. Vidéo: extern / rest

Le confort à la maison

Comme les humains, les chiens s'acclimatent aux températures extérieures. Les bêtes qui vivent dehors ou qui sont régulièrement exposées à des conditions météorologiques extrêmes vont mieux supporter les fluctuations de température. Un chien habitué à une maison chauffée et à un tapis douillet n'aimera pas le temps froid et humide. Il pourrait montrer des signes d'inconfort thermique en frissonnant ou avoir d'autres manifestations, telles qu'une posture voûtée ou de la réticence à marcher.

Dans ces situations, des vêtements appropriés apportent chaleur et bien-être et évitent le risque d'hypothermie. Si un chien souffre d'hypothermie, il peut cesser de frissonner et avoir des symptômes de détresse et de confusion, perdre conscience et avoir les gencives pâles. Si cela se produit, réchauffez-le progressivement à l'aide de serviettes et de couvertures, installez-le dans un environnement chaud et demandez rapidement l'avis d'un vétérinaire.

Attention au sol gelé

Les pattes des chiens s'adaptent à de nombreux terrains différents. Leurs coussinets sont recouverts d'une peau épaisse, qui les protège des surfaces extérieures. Leurs griffes offrent également une adhérence et une traction accrues, y compris dans la neige et sur la glace. Ont-ils vraiment besoin de chaussons pour prémunir leurs pattes du froid?

La plupart des chiens semblent n'avoir aucun problème à courir sur un sol froid et gelé. C'est qu'ils disposent d'un système d'échange thermique à contre-courant dans leurs pattes. Le sang qui descend vers les coussinets transfère la chaleur au sang qui remonte dans les vaisseaux sanguins. Cela explique pourquoi les pattes du chien ne gèlent pas et peuvent supporter des températures plus basses que d'autres parties de son corps.

Cependant, les chiens peuvent souffrir d'engelures, en particulier ceux qui ne sont pas acclimatés aux températures extrêmes ou qui ont des pattes sensibles. Les chiens dont les pattes sont blessées peuvent être plus vulnérables aux lésions causées par le froid.

L'exposition continue à la neige et à la glace, ainsi qu'au sel et au sable utilisés pour faire fondre la glace, peut également provoquer des irritations et des blessures aux pattes. On peut alors leur mettre des bottes bien ajustées, telles que celles portées par les chiens qui travaillent dans des conditions dangereuses, comme les chiens de recherche et sauvetage, pour protéger leurs pattes.

Des bottes roses qui lui vont comme un gant! Image: iStockphoto

Les vêtements sont utiles

Quand on a un mode de vie actif, le temps est compté. Si vous faites courir votre chien dans le froid et l'humidité, des manteaux imperméables ou d'autres vêtements de protection peuvent s'avérer utiles et vous faire gagner du temps. Ils vous permettront de sécher et de nettoyer votre chien plus rapidement après une promenade, tout en lui évitant d'avoir froid, d'être mouillé et d'être sale une fois rentré à la maison. Ils vous permettent aussi de le sécher et de le garder au chaud après un bain ou une baignade, ce qui est meilleur pour ses articulations et ses muscles, en particulier s'il est âgé.

Si vous voulez habiller votre chien, il est important de l'habituer d'abord en le dressant progressivement par association positive avec des gâteries à la maison. Au début, de nombreux chiens n'aiment pas les sensations inhabituelles sur leur corps ou leurs pattes. Ils peuvent se figer, être anxieux ou avoir de la difficulté à bouger. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que votre animal se familiarise instantanément avec ses nouveaux vêtements.

N'oubliez pas que les chiens peuvent avoir trop chaud s'ils portent des vêtements ou des chaussons quand il ne fait pas froid, alors surveillez-les attentivement. Mais une fois que votre chien sera détendu et heureux d'avoir des vêtements appropriés, vous découvrirez peut-être qu'il s'agit d'un complément utile à sa santé, à son bien-être et à son bonheur pendant les mois les plus froids de l'hiver.

Allez, un dernier pour la route! via GIPHY

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original