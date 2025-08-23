Lorsqu’on retourne certains requins, ils se figent totalement. Image: Rachel Moore

Voici pourquoi certains requins «freezent» lorsqu'on les retourne

Vous avez peut-être déjà vu cette scène dans votre documentaire animalier préféré. Le prédateur surgit brutalement de sa cachette, gueule grande ouverte, et sa proie... se fige soudain. Elle semble morte. Cette réponse de figement - appelée «immobilité tonique» - peut sauver la vie de certains animaux.

Jodie L. Rummer et Joel Gayford / the conversation

Un article de The Conversation

Les opossums sont célèbres pour leur capacité à «faire le mort» afin d'échapper aux prédateurs. Il en va de même pour les lapins, les lézards, les serpents et même certains insectes. Mais que se passe-t-il quand un requin agit ainsi?

A propos des auteurs Jodie L. Rummer est professeure de biologie marine à James Cook University et spécialiste des effets du changement climatique sur les poissons. Joel Gayford, doctorant dans le même département, étudie l’évolution et la morphologie des poissons cartilagineux, notamment les requins et les raies.

Dans notre dernière étude, nous avons exploré ce comportement étrange chez les requins, les raies et leurs proches parents. Chez ce groupe, l'immobilité tonique est déclenchée lorsque l'animal est retourné sur le dos: il cesse de bouger, ses muscles se relâchent et il entre dans un état proche de la transe. Certains scientifiques utilisent même cette réaction pour manipuler certains requins en toute sécurité. Mais pourquoi cela se produit-il? Et ce comportement aide-t-il réellement ces prédateurs marins à survivre?

Le mystère du «requin figé»

Bien que ce phénomène soit largement documenté dans le règne animal, les causes de l'immobilité tonique restent obscures - surtout dans l'océan. On considère généralement qu'il s'agit d'un mécanisme de défense contre les prédateurs. Mais aucune preuve ne vient appuyer cette hypothèse chez les requins, et d'autres théories existent.

Nous avons testé 13 espèces de requins, de raies et une chimère – un parent du requin souvent appelé «requin fantôme» – pour voir si elles entraient en immobilité tonique lorsqu'on les retournait délicatement sous l'eau.

Sept espèces se sont figées. Nous avons ensuite analysé ces résultats à l'aide d'outils d'analyse évolutive pour retracer ce comportement sur plusieurs centaines de millions d'années d'histoire des requins. Alors, pourquoi certains requins se figent-ils?

Trois hypothèses principales

Trois grandes hypothèses sont avancées pour expliquer l'immobilité tonique chez les requins:

Une stratégie anti-prédateur – «faire le mort» pour éviter d’être mangé.

Un rôle reproductif – certains mâles retournent les femelles lors de l’accouplement, donc l’immobilité pourrait réduire leur résistance.

Une réponse à une surcharge sensorielle – une sorte d’arrêt réflexe en cas de stimulation extrême.

Mais nos résultats ne confirment aucune de ces explications. Il n'existe pas de preuve solide que les requins tirent un avantage du figement en cas d'attaque. En réalité, des prédateurs modernes, comme les orques, exploitent cette réaction en retournant les requins pour les immobiliser, avant d'arracher le foie riche en nutriments - une stratégie mortelle.

L'hypothèse reproductive est aussi peu convaincante. L'immobilité tonique ne varie pas selon le sexe, et rester immobile pourrait même rendre les femelles plus vulnérables à des accouplements forcés ou nocifs.

Quant à la théorie de la surcharge sensorielle, elle reste non testée et non vérifiée. Nous proposons donc une explication plus simple: l'immobilité tonique chez les requins est probablement une relique de l'évolution.

Une affaire de bagage évolutif

Notre analyse suggère que l'immobilité tonique est un trait «plésiomorphe» - c'est-à-dire ancestral -, qui était probablement présent chez les requins, les raies et les chimères anciens. Mais au fil de l'évolution, de nombreuses espèces ont perdu ce comportement.

En fait, nous avons découvert que cette capacité avait été perdue au moins cinq fois indépendamment dans différents groupes. Ce qui soulève une question: pourquoi?

Dans certains environnements, ce comportement pourrait être une très mauvaise idée. Les petits requins de récif et les raies vivant sur le fond marin se faufilent souvent dans des crevasses étroites des récifs coralliens complexes pour se nourrir ou se reposer. Se figer dans un tel contexte pourrait les coincer - ou pire. Perdre ce comportement aurait donc pu être un avantage dans ces lignées. Que faut-il en conclure?

Plutôt qu'une tactique de survie ingénieuse, l'immobilité tonique pourrait n'être qu'un «bagage évolutif» - un comportement qui a jadis servi, mais qui persiste aujourd'hui chez certaines espèces simplement parce qu'il ne cause pas assez de tort pour être éliminé par la sélection naturelle.

Un bon rappel que tous les traits observés dans la nature ne sont pas adaptatifs. Certains ne sont que les bizarreries de l'histoire évolutive.

Notre travail remet en question des idées reçues sur le comportement des requins, et éclaire les histoires évolutives cachées qui se déroulent encore dans les profondeurs de l'océan. La prochaine fois que vous entendrez parler d'un requin qui «fait le mort», souvenez-vous: ce n'est peut-être qu'un réflexe musculaire hérité d'un temps très ancien.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original