Le logo de la keynote 2025 d'Apple. Image: Apple

Apple s'apprête à faire ses grandes révélations

La firme de Cupertino tient ce mardi sa «keynote» annuelle à San Francisco. Entre iPhone ultra-fin et intelligence artificielle, on fait le point sur les probables vedettes de l'événement.

La présentation de la nouvelle gamme d'iPhone est attendue mardi vers 19h (heure suisse) dans la Silicon Valley, à l'heure où la guerre commerciale sino-américaine renchérit les coûts de production d'Apple, sous pression pour rattraper son retard dans l'intelligence artificielle (IA). Comme à son habitude, le constructeur californien est resté silencieux sur le contenu de l'événement organisé à son siège de Cupertino, au moment où il dévoile sa nouvelle génération d'iPhone, moteur de ses revenus.

Malgré la position dominante des iPhone dans le haut de gamme, Apple doit encore prouver qu'il peut suivre le rythme dans la course à l'IA générative. «Apple est vu comme étant un retardataire dans la grande fête de l'IA, ce qui représente un défi majeur» pour le géant technologique, notent les analystes de l'agence Canalys.

Les smartphones rivaux, dotés du système Android soutenu par Google, «ont massivement amélioré l'intégration de l'IA» tandis que «le déploiement plus lent d'Apple» a poussé des consommateurs à retarder l'achat d'un nouvel iPhone, poursuit la note.

Un partenariat avec Google

Il y a moins d'un an, Apple a lancé ses fonctionnalités d'IA, «Apple Intelligence», qui ont déçu les utilisateurs, notamment les améliorations de l'assistant vocal, Siri, jugées trop minimes.

Selon certains médias, l'entreprise prévoirait d'intégrer l'IA dans la recherche en ligne en 2026, en parallèle d'une refonte de Siri, mais ces affirmations n'ont pas été confirmées. Apple travaillerait aussi sur un partenariat avec Google pour améliorer son expertise en recherche et IA, selon d'autres articles de presse.

«Je serai surpris s'il y a une annonce majeure sur la stratégie IA d'Apple», prévient Thomas Husson, analyste chez Forrester.

«J'ai peur que l'approche d'innovation incrémentale d'Apple avec l'iPhone 17 commence à atteindre ses limites - surtout pour ceux qui ont soif de plus d'innovation» Thomas Husson

Un iPhone ultra-fin

L'attraction principale mardi devrait être les nouveaux modèles d'iPhone, en particulier une variante ultra-fine nommée «Air». La plupart des observateurs y voient un pivot stratégique: Apple mise sur la finesse plutôt que sur la taille d'écran pour garder la main sur le marché haut de gamme.

Un iPhone ultra-fin pourrait aussi préparer le terrain à une version pliable, dans les années à venir. Qui devrait toutefois affronter deux défis: une surcoût de production pour la prouesse technique et la réduction de l'espace pour la batterie.



Les nouveaux modèles d'iPhone pourraient avoir une variante ultra-fine nommée «Air». Image: Capture youtube

Les prix des nouveaux iPhone devraient augmenter aux Etats-Unis en raison des droits de douane imposés par le président Donald Trump, qui alourdissent les coûts de production en Chine, toujours le principal centre de fabrication de la marque à la pomme. «Apple navigue dans un équilibre délicat entre ses deux plus grands marchés - les États-Unis et la Chine - au milieu de tensions commerciales croissantes», souligne Canalys.

L'impact financier de cette guerre commerciale est déjà considérable: le PDG Tim Cook a dévoilé que les droits de douane ont coûté 800 millions de dollars à Apple au dernier trimestre, avec un manque à gagner estimé à 1,1 milliard de dollars pour le trimestre en cours. (jzs/afp)