S'agit-il de la dernière keynote iPhone de Tim Cook en tant que patron d'Apple? Ici lors d'une précédente apparition à New York. image d'archive: imago-images.de

L'Iphone 17 arrive: voici les premières rumeurs

Apple a dévoilé la date de son grand rendez-vous annuel. Voici un aperçu des nouveautés matérielles attendues, cette année comme la suivante.

Daniel Schurter Suivez-moi

Les fans d'Apple peuvent déjà réserver la date du 9 septembre: ce mardi-là, le groupe californien dévoilera la nouvelle génération d'iPhone.

Lors de ce show retransmis en direct sur Internet, le groupe californien devrait également présenter de nouveaux modèles d'Apple Watch ainsi que d'autres produits.

C'est avec ce visuel que le fabricant de l'iPhone a illustré son invitation ambitieuse à la keynote. Image: apple

Le spécialiste d'Apple et journaliste tech Mark Gurman (Bloomberg) a commenté sans détour:

«Il est indéniable que le rythme des innovations en matière de design de l'iPhone a nettement ralenti ces dernières années. Certes, les puces et les capteurs photo se sont améliorés, et l'interface iOS a été remaniée.



Mais l'apparence même du téléphone — celle qui poussait autrefois les gens à faire la queue pour le dernier modèle — a perdu son effet waouh.»

Cela devrait bientôt changer...

Qu'est-ce qui sera présenté le 9 septembre?

Le blog américain MacRumors, spécialisé dans les rumeurs autour d'Apple, a résumé les principaux points concernant les nouveaux produits attendus:

Un iPhone ultrafin

Selon plusieurs rapports, il s'agirait du premier modèle entièrement repensé depuis des années. Son nom n'a pas encore fuité, mais «iPhone 17 Air» semblerait logique au vu des autres gammes d'Apple. L'appareil devrait mesurer environ 5,5 millimètres d'épaisseur, devenant ainsi l'iPhone le plus fin jamais conçu. Des compromis seraient toutefois à prévoir: il ne disposerait que d'un seul appareil photo et son autonomie pourrait être plus courte qu'espéré.

Selon plusieurs rapports, il s'agirait du premier modèle entièrement repensé depuis des années. Son nom n'a pas encore fuité, mais «iPhone 17 Air» semblerait logique au vu des autres gammes d'Apple. L'appareil devrait mesurer environ 5,5 millimètres d'épaisseur, devenant ainsi l'iPhone le plus fin jamais conçu. Des compromis seraient toutefois à prévoir: il ne disposerait que d'un seul appareil photo et son autonomie pourrait être plus courte qu'espéré. De nouveaux iPhone «Pro» avec super caméra

La gamme de cette année devrait inclure des modèles Pro dotés d'un module photo nettement plus imposant à l'arrière. On s'attend à un arrière plus résistant, principalement en aluminium plutôt qu'en verre. La raison de ces changements reste floue, mais des rumeurs évoquent un téléobjectif de 48 mégapixels offrant jusqu'à 8x de zoom optique.



Une Apple Watch connectée par satellite

Selon les rumeurs, l'Apple Watch Ultra 3 pourrait communiquer par satellite, permettant à ses utilisateurs de demander de l'aide en cas d'urgence dans des zones isolées, même sans iPhone récent compatible avec l'appel d'urgence par satellite. Malheureusement, cette fonction devrait rester exclusive à la coûteuse série «Ultra» et ne serait pas disponible sur l'Apple Watch Series 11 «classique».

Selon les rumeurs, l'Apple Watch Ultra 3 pourrait communiquer par satellite, permettant à ses utilisateurs de demander de l'aide en cas d'urgence dans des zones isolées, même sans iPhone récent compatible avec l'appel d'urgence par satellite. Malheureusement, cette fonction devrait rester exclusive à la coûteuse série «Ultra» et ne serait pas disponible sur l'Apple Watch Series 11 «classique». Des AirPods capables de mesurer le rythme cardiaque

Apple mettrait enfin à jour les AirPods Pro, commente le blog tech. Outre une réduction de bruit active (ANC) améliorée, un son de meilleure qualité et un design repensé, les rumeurs suggèrent que les AirPods pourraient mesurer le pouls à travers l'oreille, à l'instar des Powerbeats Pro 2.

L’ombre de l’intelligence artificielle

Mark Gurman souligne une nouvelle fois les retards d'Apple en matière d'intelligence artificielle générative. Contrairement à son concurrent Google, qui a récemment présenté de nouveaux smartphones équipés d'IA, Apple reste étonnamment discret. Cette année, en plus de l'iPhone Air très fin, la gamme devrait comprendre un iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max.

«Après avoir longtemps joué la sécurité, Apple veut redonner un souffle nouveau à son smartphone vedette – alors que la concurrence mise désormais sur l’IA.»

Il convient de noter que la nouvelle montre connectée de Google, la Pixel Watch 4, devrait elle aussi proposer un appel d'urgence par satellite autonome, mais seulement à partir du mois d'octobre.

Les nouveaux iPhone 17 vont-ils coûter plus cher?

Depuis le lancement de l'iPhone X en 2017, Apple n'avait pas augmenté le prix de départ de son modèle phare, resté à 999 dollars sur le marché américain, rappelle Gurman dans un précédent article (avril). Mais désormais, avec les droits de douane imposés par Donald Trump sur les principales usines d'Apple en Chine, en Inde et dans d'autres pays, le risque d'une hausse des prix est important.

Il reste toutefois possible que le CEO Tim Cook obtienne une dérogation, ou que les pays touchés par les droits de douane de Trump négocient eux-mêmes de meilleures conditions.

Où peut-on voir la keynote?

L’événement « Awe Dropping » d’Apple sera diffusé en direct le mardi 9 septembre à 19 heures (heure de Paris).

Quand les nouveaux iPhones 17 seront-ils vendus?

Ce devrait être une ou plusieurs semaines après la présentation officielle.



Qu'en est-il des Mac M5 et de l'iPhone pliable?

Apple prévoyait initialement de lancer cette année de nouveaux MacBook équipés de la puce M5. Selon Mark Gurman, le groupe américain reporte toutefois leur sortie à l'an prochain. Une série complète de nouveaux produits Apple devrait alors arriver, incluant un iPhone 17e abordable, plusieurs iPad et de nouveaux Mac.

En 2026, Apple pourrait également lancer son tout premier iPhone pliable. Celui-ci porterait le nom de code V68 et ressemblerait aux appareils pliables de Samsung Electronics.

Traduit et adapté par Noëline Flippe