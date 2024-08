Une nouvelle œuvre de Banksy à peine dévoilée et déjà volée

En trois jours, le street artiste a révélé quatre fresques à Londres: un bouquetin, trois singes, deux éléphants et un loup, ce dernier ayant déjà disparu.

Il a encore frappé. L'artiste le plus mystérieux du monde a décoré de ses pochoirs trois autres lieux de Londres après avoir révélé ce lundi 5 août un bouquetin à Kew Bridge. Cet animal, que beaucoup ont appelé «chèvre» sur Instagram, a énormément fait réagir la communauté de l'artiste qui compte 12 millions de fans sur le réseau social, tous cherchant une signification à cet animal au bord du vide.

Désormais, la capitale britannique se part de six autres animaux. Enfin cinq, puisque l'un d'entre eux a déjà disparu. Banksy a partagé la photo d'un loup peint sur une antenne satellite. Comme à son habitude, il n'a mentionné aucun lieu. Mais très vite, les internautes ont partagé l'endroit qui se situe à Peckham. Selon Sky News, deux personnes cagoulées ont été vues et photographiées en train d'arracher l'antenne et de partir avec.

Une œuvre qui devait être encore plus belle de nuit avec l'antenne jouant le rôle de la pleine lune. Image: instagram banksy

Quant aux deux autres œuvres, elles sont moins faciles à décrocher puisque la première, deux éléphants, a été peinte sur des fenêtres condamnées à Chelsea et l'autre, trois singes, a été réalisée sur un pont ferroviaire de Brick Lane.

C'est presque aussi beau que la Chapelle Sixtine. instagram banksy

Si Banksy ne donne jamais de lieu, il ne donne pas non d'explication. Comme toujours après son passage, il partage des photos de ses créations sur Instagram pour confirmer qu'il s'agit bien de ses pochoirs. Alors les internautes y vont de leur interprétation. Pour certains, les éléphants font référence à l'expression «l’éléphant dans la pièce» qui signifie qu'on est dans le déni alors que le problème est évident. D'autres voient ces deux trompes se rejoindre en symbole d'un processus de guérison et de réconciliation.

instagram banksy

Quant aux singes, certains les ont associés au proverbe asiatique «ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal.» Mais même s'ils sont trois, ils ne se couvrent pas les oreilles, la bouche et les yeux comme c'est le cas des singes de la sagesse. Ou alors s'agit-il juste de trois singes qui tentent de se frayer un chemin dans cette jungle qui est la ville de Londres. Le mystère reste entier.

