On vous raconte tout sur l'équinoxe de printemps

On a franchi l'équinoxe, il fait beau, il fait jour, c'est le printemps. Mais c'est quoi cet équinoxe? On vous raconte tout.

Plus de «Société»

C'est le printemps et non pas parce que le marronnier de la Treille à Genève a eu son premier bourgeon. Mais parce qu'un phénomène astronomique majeur marque le début de cette saison tant attendue: l'équinoxe. Mais qu'est-ce que l'équinoxe de printemps, et quelles sont ses implications? Plongeons dans ce phénomène fascinant qui marque un tournant crucial dans notre calendrier solaire.

Quel est le jour de l'équinoxe de printemps?

Cette année, l'équinoxe de printemps est ce mercredi 20 mars, un jour attendu avec impatience par des millions de personnes à travers le monde. L'équinoxe, un terme dérivé du latin signifiant «nuit égale», marque le moment où le Soleil traverse l'équateur, rendant ainsi la durée du jour égale à celle de la nuit. Ce phénomène annonce le début de la saison du printemps dans l'hémisphère nord, tandis que dans l'hémisphère sud, il marque le début de l'automne.

Comment déterminer l'équinoxe de printemps?

La détermination précise de l'équinoxe de printemps est essentielle pour de nombreux astronomes et passionnés du ciel. Elle repose sur une série de calculs astronomiques complexes prenant, entre autres, en compte l'inclinaison de l'axe terrestre par rapport à son orbite autour du Soleil. Cependant, pour la plupart des gens, l'équinoxe de printemps est marqué par une observation plus simple: le moment où le jour et la nuit ont approximativement la même durée.

Quelle est la signification de l'équinoxe?

L'équinoxe de printemps revêt une signification profonde pour de nombreuses cultures à travers l'histoire. Ce moment marque symboliquement le renouveau, la renaissance et la fertilité.

Avec le printemps, on se réjouit des fleurs et bourgeons dans nos arbres. Chaque année au Japon, l'équinoxe de printemps est célébré avec la tradition du Hanami, qui consiste à admirer la floraison des cerisiers. Image: Shutterstock

Dans de nombreuses traditions, il est célébré comme le début d'une période de croissance, de vitalité et d'espoir. Les cérémonies, les rituels et les festivités organisés à cette période de l'année témoignent de l'importance accordée à cet événement, par exemple:

Holi: Holi, la fête hindoue des couleurs, est souvent célébrée autour de l'équinoxe de printemps en Inde et dans d'autres régions du monde.

Holi, la fête hindoue des couleurs, est souvent célébrée autour de l'équinoxe de printemps en Inde et dans d'autres régions du monde. Nowruz : Nowruz, ou le Nouvel An iranien, est une fête ancienne célébrée à l'occasion de l'équinoxe de printemps dans de nombreuses cultures persanes et asiatiques. Les festivités comprennent des rituels de purification, des feux de joie et des danses traditionnelles

: Nowruz, ou le Nouvel An iranien, est une fête ancienne célébrée à l'occasion de l'équinoxe de printemps dans de nombreuses cultures persanes et asiatiques. Les festivités comprennent des rituels de purification, des feux de joie et des danses traditionnelles Équinoxe Maya : Les anciens Mayas d'Amérique centrale observaient également l'équinoxe de printemps avec des cérémonies religieuses et des rituels liés au calendrier agricole.

: Les anciens Mayas d'Amérique centrale observaient également l'équinoxe de printemps avec des cérémonies religieuses et des rituels liés au calendrier agricole. Pâques: Pour de nombreuses cultures chrétiennes, l'équinoxe de printemps est associé à la célébration de Pâques, qui commémore la résurrection de Jésus-Christ.

Pour de nombreuses cultures chrétiennes, l'équinoxe de printemps est associé à la célébration de Pâques, qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Hanami: Au Japon, l'équinoxe de printemps est célébré avec la tradition du Hanami, qui consiste à admirer la floraison des cerisiers.

Au Japon, l'équinoxe de printemps est célébré avec la tradition du Hanami, qui consiste à admirer la floraison des cerisiers. Ostara: Dans la mythologie germanique, l'équinoxe de printemps était célébré sous le nom d'Ostara, en l'honneur de la déesse germanique de la fertilité et du printemps, Ostara ou Eostre.

En somme, l'équinoxe de printemps représente bien plus qu'un simple événement astronomique. C'est un moment de transition, de renouveau et d'équilibre, une invitation à embrasser le changement et à célébrer la beauté éphémère de notre monde en constante évolution. Alors, que vous soyez un amateur d'astronomie ou simplement un admirateur de la nature, prenez un moment pour accueillir le printemps avec émerveillement et gratitude. (hun)