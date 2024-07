C'est joli, hein? Non. Image: watson / dr

Encore une tendance à la con

Voici le maquillage «coup de soleil»

Sur TikTok, la tendance du «sunburn make-up» est en train de griller des visages (et des cerveaux). La bonne nouvelle? Vous n'êtes pas obligés de les imiter. Décryptage d'une tendance débile qui valorise le coup de soleil, cette brûlure aux UV qui, rappelons-le, peut vous filer un cancer de la peau.

Plus de «Société»

Dans la catégorie des tendances beauté «a touché le fond, mais creuse encore», j'ai nommé... Le maquillage façon «j'ai rôti au soleil comme une merguez tombée au fond du barbecue», yeah!

Oui, «beauté», ça se discute, I know.

La tendance n'est pas nouvelle; chaque année, à l'approche de l'été (ou quand celui-ci finit par arriver), les make-up artists, amateurs ou professionnels, et les influenceurs en quête de clics ressortent ce maquillage qui imite une peau légèrement rougie par le soleil. Mais cette année, certains adeptes semblent s'être grillé un peu plus que les joues et le bout du nez...

Make-up avec lunettes de soleil intégrées

Jadis, oui, on forçait légèrement sur le blush, on en déposait un peu au bout du nez, sur le front, les joues... Et normalement, à moins d'avoir eu la main beaucoup trop lourde, ces quelques coups de pinceau permettait d'avoir un «effet bonne mine». Comme après une jolie journée à la plage, au soleil, lorsque ce dernier parvient à tapoter délicatement sur certaines zones (sans filer pour autant un cancer de la peau à un stade avancé).

Une tendance mode? 👇🏽 Votre façon de porter vos chaussettes trahit votre âge

Exit la tendance «effet bonne mine», désormais, c'est l'«effet coup de soleil» que certains recherchent. Au point de se peinturlurer le visage en rouge, en plusieurs couches, tout en usant et abusant de l'anticernes autour des yeux pour donner l'impression qu'on a cramé, mais avec ses lunettes de soleil.

En gros, un cancer de la peau mais des yeux protégés des rayons UV, yay! Sur les réseaux sociaux, depuis quelques semaines, les vidéos de ces maquillages à la gloire du coup de soleil pleuvent.

#makeupexperiment #creativemakeup #makeuptransformation #sunburnmakeup ♬ Good Luck Babe - relatetomusic @kevinrupard Tanlines makeup experiment / tutorial (with real sunburn) 😭🍅 i got a sunburn bc i forgot to reapply my sunscreen and i thought id experiment with tanlines. Ive been wanting to this video for a while using makeup to make a fake sunburn but figured this is life handing me lemons…so i should make lemonade and take advantage. 😂 __ #tanlinesmakeup

Aucun doute possible, c'est sous l'appellation «sunburn make-up» («maquillage coup de soleil») que sont répertoriées ces vidéos sur TikTok.

Pour y parvenir, on ne néglige pas le décolleté: lui aussi doit être bien chargé, bien rouge, bien orange. En bonus: pour souligner le côté bien grillé, on n'hésite pas à se dessiner une fausse marque de bronzage de collier.

Une énième tendance un brin dangereuse

Comment expliquer que le coup de soleil soit devenu aussi tendance? Parce que les gens sont cons parce que ce «sunburn make-up» permet de valoriser un vrai coup de soleil. Pourquoi le cacher quand on peut le «sublimer»?

En plus d'être esthétiquement discutable, la tendance est aussi débile dangereuse, car elle minimise la nocivité des rayons du soleil sur la peau. Pire, elle valorise la «beauté» de ces brûlures, incitant certaines personnes à sauter l'étape tartinage de crème solaire afin de ne pas avoir à s'embarrasser d'un faux coup de soleil peint à la truelle à grand renfort de blush, fond de teint et autres quantités industrielles d'anticernes.

Une autre tendance de saison 👇🏽 Cette tendance vous permet d'être en vacances sans dire à votre boss

D'ailleurs, sur TikTok, certains semblent carrément se moquer d'être cramés comme des cervelas oubliés dans un feu de camp en course d'école. Un coup de soleil? Pas grave, il n'y a qu'à adapter ses produits à la couleur de ses rougeurs. C'est ce qu'explique cette femme dans cette vidéo:

Comment en est-on arrivés là? Bonne question. Rappelons qu'il est aussi agréable, en été, sous 40 degrés à l'ombre et 80% d'humidité, de se tartiner le visage et le décolleté de fond de teint que de faire des câlins à un cactus. D'autant plus qu'un coup de pinceau «effet bonne mine» sur les joues et le bout du nez suffisent amplement à feindre une exposition au soleil.

La tendance du «sunburn make-up» est-elle une réponse à l'été plutôt maussade et pluvieux que nous avons eu jusqu'ici? Ou une conséquence des neurones grillés par un soudain coup de chaud? Dans tous les cas, il est préférable de se peinturlurer le visage pour seulement imiter un coup de soleil, plutôt que d'aller entre midi et 14 heures s'exposer sans protection.

Le joueur grec est du même avis 👇🏽 «Il faut que l'ATP agisse!»: à Gstaad, Tsitsipas lance un cri du cœur

En Suisse, sur ces 30 dernières années, le nombre de nouveaux cas de cancer de la peau a doublé, pour atteindre les 25 000 nouveaux cas par an. Il est difficile de comprendre comment et pourquoi une telle tendance du «sunburn make-up» peut réjouir les internautes. Et accessoirement, c'est moche. Point.