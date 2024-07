Stefanos Tsitsipas exhorte l'ATP à sensibiliser les joueurs aux risques liés à l'exposition au soleil. image: keystone/watson

«Il faut que l'ATP agisse!»: à Gstaad, Tsitsipas lance un cri du cœur

Le Grec, tête d'affiche cette semaine du tournoi dans l'Oberland bernois, exhorte l'instance à sensibiliser les tennismen sur les risques de cancer de la peau.

Cet après-midi de juillet ressemble à tant d'autres à Gstaad. Une température agréable (22°C), un ciel partiellement nuageux et puis, tout à coup, le soleil qui cogne dès que les nuages s'écartent. Les spectateurs de la Roy Emerson Arena semblent prévenus que la météo, dans ce village perché à 1'000 mètres d'altitude, peut être particulièrement traîtresse et le soleil dangereux pour leur peau: ils sont nombreux à porter chapeaux, casquettes et même pulls ou linges sur la tête pour protéger celle-ci.

La Roy Emerson Arena lors du match Tsitsipas-Medjedovic mercredi après-midi. Image: KEYSTONE

Les joueurs, eux, ne sont pas des adeptes de couvre-chefs. Sur les six qui ont foulé le central bernois pendant la journée de mercredi, sous le cagnard, seul un – Botic van de Zandschulp – portait une casquette. Et aucun n'avait de tube de crème solaire sur son banc.

Pourtant, il y a seulement deux mois, l'ex-numéro 1 mondial Andy Roddick faisait, dans son podcast, cette déclaration fracassante:

«J’ai souffert de différents types de cancer de la peau depuis que j’ai arrêté de jouer»

L'Américain impute sa maladie aux innombrables heures passées sous le soleil à taper des balles. Et il a imploré les parents:

«Mettez de la crème solaire sur vos enfants, surtout s’ils jouent au tennis! Le problème ne se présentera pas lorsque l’enfant aura huit ans, mais il pourrait se présenter lorsque cet enfant aura grandi et aura 38 ans.»

De la peur et un tabou

Mais voilà, ce cri d'alarme d'une personne pourtant influente dans le milieu semble être restée, jusqu'à présent, lettre morte. «Andy Roddick a un cancer de la peau?!», s'étonne Stefanos Tsitsipas à la sortie du court à Gstaad, où il vient de battre Hamad Medjedovic en 8e de finale. «En regardant son podcast, je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre avec sa peau. Maintenant, je comprends pourquoi...»

Le Grec semble bouleversé.

«C'est fou, parce que j'ai justement pensé à ça aujourd'hui, quand le soleil tapait. Je me suis dit: "Imagine dans plusieurs années! A force de jouer au tennis, dans quel état sera ta peau si tu ne mets pas de crème solaire...» Stefanos Tsitsipas

Le finaliste de Roland-Garros 2021 confie en mettre «autant que possible» quand il joue, mais que parfois, il oublie. «Des personnes autour de moi me rappellent constamment de le faire».

Stefanos Tsitsipas se protège régulièrement contre le soleil en mettant de la crème. Image: KEYSTONE

Et pourtant, les recommandations de ses proches ne suffisent pas à Stefanos Tsitsipas. A Gstaad, il lance un véritable cri du cœur à l'instance faîtière du tennis masculin:

«Je pense qu'il faut sensibiliser à ce sujet sur l'ATP Tour, avec des posters et des annonces. C'est important que les joueurs de tennis mettent de la crème solaire avant de rentrer sur le terrain parce que, sinon, ça peut mal finir...»

Botic van de Zandschulp et Juan Pablo Varillas n'avaient, eux non plus, jamais entendu parler des confessions d'Andy Roddick. Et comme Tsitsipas, le Néerlandais et le Péruvien mettent aussi de la crème solaire avant d'entrer sur le court. Le Sud-Américain déplore également que la thématique ne soit pas davantage abordée sur le circuit:

«J’en ai un peu parlé avec d’autres joueurs. C'est un sujet qui n’est pas beaucoup évoqué, mais qui devrait l’être. Nous, les joueurs, il faudrait qu'on ait davantage de connaissances dans le domaine» Juan Pablo Varillas, actuel 162e joueur mondial

Juan Pablo Varillas souhaite que le thème de la protection contre le soleil soit davantage présent sur le circuit. Image: KEYSTONE

Sans prononcer le mot «tabou», Varillas sous-entend que le cancer de la peau lié à l'exposition au soleil en est un dans le milieu du tennis. Et que c'est pour cette raison que le sujet reste, lui, dans l'ombre.

«Il est peut-être dans la tête de chaque joueur, mais à cause de ce que ça signifie, de ses implications, on n'en parle pas beaucoup.»

Des oublis, un réfractaire et une résolution

Une chose est sûre: Fabio Fognini, lui, n'en fait pas une fixette. L'Italien ne sera vraisemblablement pas le prochain à jeter une bouteille (de crème solaire) à la mer. «Je suis déjà noir!», sourit-il, pour dire qu'il n'a pas vraiment besoin de lotion, selon lui. «Des fois, j'en mets, des fois non, et parfois, comme aujourd'hui où c'était nuageux quand je suis arrivé, j'oublie.»

De son côté, Novak Djokovic a décidé d'arrêter de se protéger contre le soleil. Par conviction, pour «préserver son immunité» en ne faisant pas rentrer certains produits dans son corps. Il tient ainsi la même position que lors de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. Interrogé sur ce thème lors du dernier Geneva Open en mai, le Serbe déclarait:

«Je ne mets jamais de crème solaire, même quand je joue 4-5 heures sous 40°C en Australie. Après, je sens que j’ai le nez un peu rouge, mais c'est déjà parti le lendemain. Je sais que c’est un grand débat, mais je ne suis pas un expert médical. J’ai vu beaucoup de joueurs qui mettent de la crème, qui se protègent. Je le respecte, mais pour ma part, ce n’est pas utile.» Novak Djokovic

Vaccins, crème solaire: Novak Djokovic ne veut pas que ces produits pénètrent son corps. Image: keystone

Cette habitude du recordman de titres en Grand Chelem est contraire aux recommandations des dermatologues. Ceux de derma.swiss, par exemple, expliquent qu'«utiliser des produits de protection solaire avec un indice de protection très élevé» est l'une des meilleures manières de prévenir un cancer de la peau. Une maladie dont sont victimes chaque année 25'000 nouvelles personnes en Suisse, un nombre record à l'échelle européenne...

Très affecté par la triste nouvelle concernant Andy Roddick, Stefanos Tsitsipas a pris une résolution à Gstaad: «Je ne veux absolument pas que ça m'arrive, alors je vais faire très attention». Reste à savoir si l'ATP tendra l'oreille aux demandes du Grec pour sensibiliser les tennismen à ce problème.