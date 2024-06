On ne parle pas assez de ces grands débats de société. Image: watson / dr

Votre façon de porter vos chaussettes trahit votre âge

Les chaussettes, on les monte comme un randonneur dans un wagon 2e classe prêt à aller crapahuter vers les sommets? Ou on mise sur de discrètes «ankle socks» qui ne dépassent pas des baskets? Sur les réseaux sociaux, la guerre est intergénérationnelle. Explications et analyse, à grand renfort de mauvaise foi.

Plus de «Divertissement»

Les Millennials et la Gen Z se livrent une guerre stylistique sans merci. Et il semble que les deux générations ont trouvé un nouveau sujet de discorde.

Pour rappel, les Millennials, ce sont les jeunes gens merveilleux nés entre le début des années 80 et la fin des années 90, à la louche. Difficile à croire encaisser, mais certains de ces êtres de lumière ont déjà la petite quarantaine, des problèmes articulaires et une expertise en matière d'air fryer. On peut citer aussi les personnes de 32 ans qui ont encore l’impression d’en avoir 23 et qui vivent dans le déni (coucou, c'est moi).

Tandis que la Gen Z est composée de gens un peu moins formidables, nés entre 98 et 2010, pour qui avoir de l'anxiété fait manifestement partie intégrante de leur personnalité. Passons.

Nous disions donc, il existe de nombreux sujets de discorde entre ces deux générations, notamment un qui n’a aucun sens et qu’on voit ces jours sur les réseaux sociaux.

Cheville or not cheville ?

A en croire les nombreuses vidéos qui circulent depuis quelques semaines sur Instagram et TikTok, le sujet qui divise les Millennials et la Gen Z, ce sont… Les chaussettes. Oui, les chaussettes. On a les bagarres qu'on mérite.

Car voyez-vous, il y a différentes manières de les porter qui trahissent directement nos âges respectifs. Nous, les jeunes «vieux», on a grandi avec les chevilles à l’air par tous les temps, qu’il vente, qu’il neige, qu’il pleuve. Donc des chaussettes courtes, les «ankle socks» en anglais, celles qui s’arrêtent sous la malléole et qui ne dépassent pas de nos baskets. Si vraiment, on n'en trouvait pas dans son tiroir à chaussettes, on enfilait une paire montante, mais on descendait le tube sur le talon. Comme ça:

Tandis que les jeunes «jeunes», eux, portent aujourd’hui des chaussettes montantes, comme s’il s’agissait d’un accessoire à part entière, un élément qui compose le look. Allez savoir.

Blanche et molle ou rien

Mais cette baston ne s'arrête pas à la hauteur de la cheville. C'est aussi le choix de la chaussette qui fait débat entre les deux générations. La Gen Z privilégie celles pour le sport, bien épaisses, toute blanches, avec éventuellement un logo ou deux bandes sur le côté.

Une chaussette qui se porte bien remontée sur la cheville, et même par-dessus le pantalon s’il s’agit d’un leggings de sport, par exemple, puisque le sportswear, c’est vraiment un truc de Gen Z. Ces jeunes gens (holy fack, ça fait vieille conne de dire ça en fait) qui portent des sweats à capuche à toutes les sauces. Ce qui est plutôt cool, il faut le dire, pendant que nous, Millennials, on s’enfilait dans des slims et des blazers trop cintrés…

Le style des Gen Z est assez sympa, d’ailleurs, j’ai horreur de l’admettre, mais nous les trentenaires, on essaie de les recopier. Et souvent, on nous grille à 10 km quand on a tenté de jouer avec des codes qu’on ne maîtrise pas.

Essayé , pas pu

Des exemples de ces tentatives désespérées et désespérantes? Quand les Millennials essaient de mettre des chaussettes hautes pour faire comme les jeunes, mais en choisissant des chaussettes fines à motifs, par exemple.

Ça, c’est non, ça ne se fait plus, point. Ou alors on assume d’avoir l’âge de ne plus se faire demander sa carte d’identité pour acheter des bières (et d'avoir tendance à refuser les apéros le mardi «parce que sinon ça va être dur le reste de la semaine»). Mais outre les chaussettes, selon la Gen Z, il y a d’autres choses qui trahissent l’âge des Millennials.

Apparemment, porter ses lunettes de soleil enfoncées sur le haut de son nez, c’est un truc de vieux, un truc de papa qui passe la tondeuse au jardin, limite boomer. Les boomers, on situe? Oui, la génération avant les Millennials, ces gens qui mettent la police d'écriture de leur téléphone plus grosse que les réglages d'usine. Et être comparé à un boomer qui fait son jardin, c’est un peu l’insulte suprême en matière de style.

Mais revenons à la façon Gen Z de porter les lunettes de soleil. Selon eux, il faut les descendre un peu plus bas sur l'arrête du nez. Ce qui est la meilleure manière de les fracasser au moindre mouvement, oui, c'est aussi ce que je me suis dit.

Whatever, un jour, c’est la génération Alpha, née dans les années 2010, qui donnera des leçons de style à la Gen Z. Pendant ce temps, les Millennials, comme moi, on sera devenus si sages et si matures que les combats de chaussettes, ça nous passera au-dessus.