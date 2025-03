Un pont autoroutier s'effondre en Belgique

Les services de secours ont précisé que l’infrastructure, en cours de démolition, était déjà fermée à la circulation. Initialement, un premier bilan faisait état de quatre blessés, parmi lesquels une personne en «urgence absolue» après avoir été repêchée dans les eaux du canal. Malheureusement, cette dernière n’a pas survécu à ses blessures. Selon RTL, Plusieurs grues ont été emportées dans l'affaissement et treize personnes se trouvaient sur le chantier au moment des faits. (sbo)

«Alors que des ouvriers travaillaient sur le tablier du pont surplombant le canal, ce pont s'est effondré. À titre préventif, la circulation et le transport, notamment de gaz, avait été stoppé dès ce matin. Une barge devant récolter les gravats était positionnée sous le pont dans le cadre du chantier. Une partie du pont s'est écroulée sur la barge. Deux ouvriers étaient à l'intérieur de celle-ci. Ils ont été extraits»

Lors d'une conférence de presse, le bourgmestre de la ville de La Louvrière a donné plus de précisions, rapporte RTL :

Un accident de chantier a provoqué l’effondrement partiel d’un pont autoroutier jeudi dans l’ouest de la Belgique, faisant un mort et deux blessés, selon la police.

