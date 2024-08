Nouveau spot insolite pour les fans d'escalade en Suisse

Les grimpeurs pourront dès samedi escalader deux piliers du viaduc de Felsenau, équipés de 14 voies, a annoncé la ville de Berne mercredi.

Image: SAC Bern

Les amateurs et amatrices de grimpe pourront escalader deux piliers du viaduc de Felsenau dès samedi. Le pont de l'autoroute A1 qui enjambe l'Aar en aval du quartier de Breitenrain-Lorraine a été équipé de 14 voies d'escalade, a indiqué la ville de Berne mercredi.

Plus de 1800 prises ont été apposées sur une hauteur de 40 mètres sur deux piliers du viaduc récemment rénové, précise la ville dans un communiqué. La difficulté des voies varie de 5a pour la plus facile à 7a pour la plus dure.

Image: SAC Bern

Berne dispose ainsi d'une offre en plein air pour la pratique de l'escalade, un sport de plus en plus populaire, se réjouit la ville dans le communiqué. Une fête est organisée samedi pour l'inauguration.

Le projet a été financé en majeure partie par la section bernoise du Club alpin suisse (CAS) et un financement participatif a également permis de couvrir une partie des dépenses. La ville de Berne a, elle, soutenu le projet dans les phases de planification et d'autorisation et également pris en charge certains coûts initiaux. (jah/ats)