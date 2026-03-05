beau temps14°
Britney Spears

Britney Spears a été arrêtée par la police

Britney Spears a été aperçue au volant de son SUV Mercedes, semblant enfreindre la loi avec son téléphone portable collé au visage.
Le mois dernier, Britney semblait déjà enfreindre le Code de la route californien en bavardant au téléphone sans kit mains libres.backgrid

La pop-star de 44 ans aurait été arrêtée pour conduite en état d'ivresse ce mercredi soir, en Californie, selon des informations exclusives du Daily Mail.
05.03.2026, 16:1105.03.2026, 16:18

Britney Spears, qui n'en est pas à sa première interpellation au volant, a été placée en garde à vue mercredi soir, vers 21h30. Le Daily Mail, qui a pu avoir accès aux registres du shérif du comté de Ventura, a contacté les représentants de la chanteuse et des sources policières pour obtenir des commentaires, sans recevoir encore de réponse.

Humeur
Britney nous rappelle une règle cruelle

Si elle a été libérée depuis lors, conduire en état d'ivresse en Californie peut entraîner de lourdes conséquences juridiques. Outre le fait de voir son permis de conduire automatiquement suspendu, le contrevenant s'expose à un risque d'emprisonnement, à une amende conséquente de plus de 1000 dollars et à des programmes de sensibilisation obligatoires à la conduite en état d'ivresse.

Britney devrait comparaître au tribunal le 4 mai prochain.

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 26: Musician Britney Spears arrives for a child custody hearing at the Los Angeles Superior Court on October 26, 2007 in Los Angeles, California. (Photo by Matthew Simmons/Wi ...
Britney (ici, en 2007) a commis son lot d'infractions au volant ces dernières années.WireImage

L'incident est loin d'être isolé pour la princesse de la pop. Ces derniers mois, elle a été filmée en train de dévier sur la voie de gauche sur une autoroute, après une soirée arrosée ou encore photographiée au volant de son SUV Mercedes tout en parlant au téléphone, ce qui est illégal en Californie.

Ses antécédents judiciaires comprennent également une contravention pour délit de fuite après avoir percuté une voiture en stationnement en 2007; une contravention pour conduite sans permis californien valide en 2008; ou encore, plus récemment, une visite des forces de l’ordre à son domicile au sujet d'une vidéo impliquant des couteaux, en 2023. (mbr)

