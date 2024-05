Tout comme Harry Styles, le mannequin australien Miranda Kerr possède naturellement ce que certaines personnes paient pour avoir. Image: watson / dr

Cette chirurgie peut vous faire ressembler au Joker si c'est raté

Si la «dimpleplasty» existe depuis les années 60, il semblerait que cette opération de chirurgie esthétique connaisse un regain d'intérêt depuis quelques années. Notamment sur les réseaux sociaux, où de nombreuses personnes veulent se faire un petit style à la Harry Styles.

Plus de «Société»

Quel est le point commun entre Harry Styles, Miranda Kerr, Pamela Anderson ou encore Jennifer Garner?

Dans la catégorie «on aurait même pas pensé à se faire refaire cette partie du corps», voici... Les fossettes. Ou plutôt, l'absence de celles-ci, un vide dans la vie de certaines personnes qui peut apparemment causer de terribles complexes. Au point de vouloir se faire charcuter l'intérieur des joues.

«Qu'est-ce que je fais là, moi?» Image: EPA ANSA

Et si ça foire, ou que le chirurgien plastique qui vous charcute le visage est un ours, vous risquez fort de ressembler au Joker. Temporairement, si vous avez de la chance.

Les fossettes , définition

D'abord, c'est quoi, une fossette? Grosso modo, il s'agit d'un endroit où la peau et le muscle sont collés, ce qui fait que quand le muscle bouge, la joue se creuse, en tirant la peau vers l'intérieur. En gros, c'est un défaut (mais l'humain a un jour décidé que c'était trop mim's, donc c'est aujourd'hui une qualité).

Le docteur Ralph Abbou, chirurgien esthétique dans un cabinet parisien, explique ceci en des termes plus précis:

«Chez une personne présentant des fossettes à la naissance, celles ci sont dues à la présence d’une insertion dermo-cutanée des fibres du faisceau inférieur du muscle grand zygomatique. Autrement dit les fossettes naturelles sont dues à des adhérences entre un muscle du visage (grand zygomatique) et la peau des joues.» Dr Ralph Abbou, chirurgien esthétique parisien.

Si on n'est pas né avec une adhérence entre la joue et le muscle, comme très souvent, moyennant finances, des gens avec des scalpels et des diplômes peuvent nous changer ça.

Comment ça marche, ces fausses fossettes ?

La chirurgie des fossettes, ou «dimpleplasty», se pratique le plus souvent sous anesthésie locale, en ambulatoire. L'intervention va supprimer une toute petite surface du muscle pour créer une adhérence entre la peau et la muqueuse. On effectue aussi quelques points de suture pour «souder» et s'assurer que les nouvelles fossettes ne se comblent pas.

Les coups de bistouri se font dans la bouche, il n'y a pas de cicatrice visible sur le visage (si tout va bien).

Et si c'est réussi, normalement, quand on sourit, la muqueuse tire la peau avec elle, créant ainsi la fossette. CQFD. Mais avant de devenir un influenceur Colgate, il faut se reposer après l'opération pendant sept à dix jours: éviter de rigoler et de tirer sur les cicatrices, faire des bains de bouches et manger des antidouleurs. De toute façon, la douleur et les œdèmes donnent généralement assez peu envie de rire à gorge déployée.

D'où vient cette étonnante lubie des fossettes?

Dans certaines régions du monde, ces petits creux sur le visage sont un signe de beauté, mais pas uniquement. En Chine par exemple, les fossettes sont souvent associées à la jeunesse. Au Moyen Orient, c'est aussi un signe d'attractivité et de chance. En Inde, elles sont carrément considérées comme un signe de fécondité.

La première dimpleplasty connue aurait été pratiquée en 1962 par un médecin singapourien, un certain docteur Khoo Boo-Chai. Depuis, les techniques se sont développées, améliorées, et la présence de fossettes chez certaines stars serait à l'origine de l'engouement actuel.

On peut citer notamment Harry Style, Pamela Anderson, mais aussi Josh Holloway, Miranda Kerr, Cameron Diaz, Sophia Bush...

La légendaire Pamela Anderson. Keystone

Sawyer dans Lost, Josh Holloway. Image: dr

Le mannequin Miranda Kerr. Keystone

L'actrice Sophia Bush. Keystone

Et si ça foire ?

Il arrive aussi que parfois, après avoir lâché quelque 3000 euros dans une intervention pour se faire des petites joues mignonnes à la Harry Styles, on regrette d'avoir payé une telle somme. Le résultat ne tient pas toujours, tout dépend du procédé choisi. Il arrive aussi que les sutures «sautent» durant la cicatrisation, ce qui fait que les fossettes se rebouchent avec le temps.

Depuis qu'elle a subi cette intervention, cette femme se fait chahuter par les internautes. Ses fossettes se sont recomblées d'elles-même avec le temps.

D'autres fois, le ratage est plus spectaculaire. Car ce ne sont finalement pas des petits creux mignons que les chirurgiens creusent, mais des puits de pétrole à la profondeur abyssale.

Spoiler: c'est assez moche, et il n'y a pas grand-monde qui a envie de payer pour ressembler au Joker. Fort heureusement, la plupart du temps, les photos des «fails» de dimplepasty sont en fait simplement prises trop tôt, lorsque le visage est encore gonflé, ce qui accentue la profondeur des fossettes. En cicatrisant, les creux s'amoindrissent. Normalement.

C'est... creux. dr

Toutefois, il peut arriver que le résultat ne soit pas celui escompté: les fossettes peuvent être asymétriques, ou simplement sembler peu naturelles, donnant un aspect étrange au moindre visage. Par ailleurs, durant l'intervention, un nerf peut être touché, ce qui peut fragiliser le muscle et laisser des cicatrices. Rappelons au passage qu'aucune intervention chirurgicale est sans risque.

Une tendance ... en attendant la prochaine

Si l'on trouve de plus en plus de vidéos de ce type d'intervention sur les réseaux sociaux, il est utile de souligner que le principe d'une tendance, c'est son côté éphémère. Le trend des fossettes finira sans doute par s'estomper, comme les autres.

Rappelons encore que les chirurgies pour inverser une tendance, comme pour retirer les effets d'un BBL (Brazilian Butt Lift), de fillers ou d'autres opérations esthétiques sont généralement bien plus compliquées et risquées que le coup de bistouri initial.