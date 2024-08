Le monde de la culture salue une légende du cinéma

«Au revoir Alain Delon... On n'oubliera pas tout le talent, toute la grâce et toute la beauté que tu as apporté à ce monde. On n'oubliera pas ce charisme, cette voix, cette silhouette, ce visage et cette mélancolie, cette tristesse profonde et étrange qui se dégageait de toi et qui imprimait la pellicule et l'atmosphère. Il est rare de rencontrer autant de grâce et autant de tristesse mélangées chez le même être humain»

Carla Bruni sur Instagram