«A travers un regard personnel nourri par une exigence documentaire rigoureuse, Marcel Ophüls a su saisir les traces durables que l'Histoire et la politique inscrivent dans les vies. Il nous enjoignait à rester lucides, engagés, et profondément attachés à la démocratie», a écrit son petit-fils dans son communiqué.

Hotel Terminus – Klaus Barbie, sa vie et son temps, enquête rigoureuse sur le Boucher de Lyon et ceux qui ont protégé ce criminel de guerre nazi après la guerre, lui vaut l'Oscar du meilleur film documentaire en 1989.

Ophüls revient à plusieurs reprises sur les crimes du nazisme, notamment avec L'Empreinte de la justice (1976), qu'il considérait comme son chef-d'oeuvre. Ce film-fleuve, de près de cinq heures, part des procès de Nuremberg pour interroger la responsabilité individuelle et collective face aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité.

Le film, qui explore les réalités de la Collaboration et de la Résistance, bouleverse la représentation que les Français se faisaient de leur propre histoire, en rompant avec le mythe d'une France unanimement résistante face aux Allemands. Il remporte un succès international et sera nommé pour l'Oscar du meilleur documentaire.

«Une piscine gonflable remplie d'huile pour bébé»: Cassie au procès Diddy

Procès de Sean «Diddy» Combs, jour 2. Pour le témoignage le plus attendu de ce procès hors normes, l'ancienne compagne de Diddy, la chanteuse Cassie, a livré des détails glaçants de leur relation de plus de dix ans.

C'est sous le regard attentif du jury et de son ex-amant qu'elle est entrée dans la salle d'audience. Sculptée dans une robe marron à col roulé qui mettait en valeur son ventre rond de huit mois et demi, l'air concentré et les cheveux noirs et brillants plaqués en arrière. Casandra Ventura. Une témoin clé du procès de P. Diddy, Sean Combs de son vrai nom. Sa compagne par intermittence pendant plus de dix ans. Et la femme à l'origine de cette procédure judiciaire tentaculaire.