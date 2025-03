La partie «In Memoriam» des Oscars fait polémique

La section «In Memoriam» des Oscars fait régulièrement polémique.

Ces stars décédées ont été oubliées aux Oscars

La section «In Memoriam» des Oscars 2025, qui commémore les grands noms du cinéma disparus, a mis une partie de la Toile en colère. Les internautes estiment que Michelle Trachtenberg, Shannen Doherty et Alain Delon, entre autres, ont été oubliés.

Les Oscars ont été décernés à Los Angeles pour la 97e fois. Anora a été le grand gagnant de la soirée. La comédie dramatique a remporté l'Oscar du meilleur film, l'actrice Mikey Madison a reçu l'Oscar de la meilleure actrice, tandis qu'Adrien Brody a de nouveau été nommé meilleur acteur, 22 ans après son premier Golden Boy.

Mais dimanche soir, il n'y avait pas que la célébration; il y avait aussi le deuil des grands noms du cinéma décédés au cours des douze derniers mois. Après environ deux heures et demie, Morgan Freeman est monté sur scène et a dédié des mots émouvants à Gene Hackman: «cette semaine, notre communauté a perdu une légende et j'ai perdu un ami proche.» L'acteur oscarisé est décédé subitement en février à l'âge de 95 ans.

«Il était unique et méritait d'être reconnu»

Après le discours de Freeman, les autres stars décédées, telles que Maggie Smith , John Amos et Joan Plowright, ont également été projetées au Dolby Theater. Sur X, cependant, les téléspectateurs ont été déçus par la sélection. Parce que certains grands acteurs semblent avoir été oubliés par l’Académie. Des noms tels que Tony Todd, Shannen Doherty et Olivia Hussey ont été mentionnés sur la plateforme de médias sociaux .

«Pourquoi diable Tony Todd n'a-t-il pas été mentionné dans la section 'In Memoriam' aux Oscars? C'est complètement absurde» Un utilisateur x

«Laisser Tony Todd hors de la section 'In Memoriam' est absolument affreux. Il était unique et méritait d’être reconnu»

Olivia Hussey a également été regrettée par un téléspectateur:

«Comment pouvez-vous laisser de côté cette personne formidable?»

L'absence de Michelle Trachtenberg et d'Alain Delon a été particulièrement évoquée sur X. L'ancienne actrice de Gossip Girl est décédée il y a quelques jours à l'âge de 39 ans. L'actrice était devant la caméra pour des films et des séries depuis plus de 30 ans.

«Michelle Trachtenberg méritait d'être présentée et commémorée dans la cérémonie des Oscars. C'était vraiment irrespectueux et stupide» une utilisatrice x

Le public a également tenu des propos similaires pour Alain Delon. La légende du cinéma français est décédée en août 2024.

«Je sais que nous avons perdu quelques géants l'année dernière, mais le fait que les Oscars n'aient pas mentionné Alain Delon lors de leur cérémonie de remise des prix est un gros camouflet»

Bien qu'Alain Delon n'ait jamais remporté d'Oscar, il était l'un des plus grands acteurs français et une légende pour beaucoup. Il a été nommé plusieurs fois aux César du cinéma français, et Alain Delon a également reçu une nomination aux Golden Globes pour son rôle dans le film Le Guépard.

Ces dernières années, la section «In Memoriam» a déjà été critiquée à plusieurs reprises. Le segment a également été critiqué en 2024. Pas pour la sélection des défunts, mais pour la présentation.