Corps humain

5 parties du corps que l'humain risque de perdre

Bildnummer: 53985963 Datum: 16.02.2010 Copyright: imago/imagebroker Leonardo Da Vincis vitruvianischer Mensch, Illustration Objekte Studioaufnahme Highlight kbdig xub 2010 quadrat Anatomie anatomisch ...
Depuis toujours, l'humain s'adapte à son environnement.Image: Shutterstock

A quoi ressemblerons-nous dans 1000 ans? Des scientifiques estiment que notre corps continuera d’évoluer et qu’il pourrait se débarrasser de plusieurs éléments devenus inutiles.
Le corps humain a considérablement évolué au cours du temps. Dans quelques millénaires, nous ne ressemblerons peut-être plus à ce que nous sommes aujourd'hui. Selon les prévisions des chercheurs, l'être humain n'aura par exemple à l'avenir plus de poils. D'autres parties du corps humain pourraient disparaître, selon le quotidien allemand Bild.

Les poils

Behaarter Maennerkoerper man torso BLWS503779 Copyright: xblickwinkel/McPHOTO/M.xGannx
L'avenir sera chauve et imberbe.Image: imago stock&people

Autrefois essentiels pour se protéger du froid et des agressions extérieures, les poils ne jouent aujourd’hui plus qu’un rôle esthétique. Grâce aux vêtements, au chauffage et aux normes de beauté, ils s’affinent, deviennent plus clairsemés et pourraient à terme complètement disparaître.

Les dents de sagesse

Röntgenaufnahme Weisheitszähne
Les dents de sagesse causent souvent douleurs et inflammations.Image: Shutterstock

Indispensables autrefois pour mâcher des végétaux fibreux ou de la viande crue, les dents de sagesse sont devenues superflues au vu de notre alimentation plus tendre et transformée. La mâchoire humaine s'étant également rétrécie, la pousse des dents de sagesse provoque souvent douleurs et inflammations. Beaucoup de personnes ne les développent déjà plus.

Le coccyx

Steissbein
Le coccyx n'a aujourd'hui plus d'utilité.Image: Shutterstock

Vestige de l’époque où nos ancêtres avaient une queue pour s’équilibrer et grimper, le coccyx n’a plus de véritable fonction, si ce n’est comme point d’ancrage musculaire. Fragile, il est souvent source de douleurs. Les chercheurs estiment qu’il pourrait un jour totalement disparaître.

L'appendice

Mann, der gesundheitliche Probleme hat, f
Une appendicite peut avoir des conséquences fatales.Image: www.imago-images.de

Anciennement utile pour digérer des plantes riches en fibres, l’appendice ne joue aujourd’hui qu’un rôle mineur dans le système immunitaire. Il est surtout connu pour ses risques d’inflammation: une personne sur vingt doit se faire retirer l'appendice au cours de sa vie.

Les muscles de l’oreille

Ohrmuschel, Ohr
Contracter ses muscles d'oreille n'a aujourd'hui qu'une fonction sociale: épater la galerie.Image: Shutterstock

Ils servaient jadis à orienter nos oreilles vers la source d’un son, comme le font encore de nombreux animaux. Chez l'humain, cette capacité est pratiquement perdue. Quelques rares personnes parviennent encore à contracter leur oreille, mais si cela fait son petit effet en société, son utilité est nulle. (kek)

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

