5 parties du corps que l'humain risque de perdre

Le corps humain a considérablement évolué au cours du temps. Dans quelques millénaires, nous ne ressemblerons peut-être plus à ce que nous sommes aujourd'hui. Selon les prévisions des chercheurs, l'être humain n'aura par exemple à l'avenir plus de poils. D'autres parties du corps humain pourraient disparaître, selon le quotidien allemand Bild.
Autrefois essentiels pour se protéger du froid et des agressions extérieures, les poils ne jouent aujourd’hui plus qu’un rôle esthétique. Grâce aux vêtements, au chauffage et aux normes de beauté, ils s’affinent, deviennent plus clairsemés et pourraient à terme complètement disparaître.
Indispensables autrefois pour mâcher des végétaux fibreux ou de la viande crue, les dents de sagesse sont devenues superflues au vu de notre alimentation plus tendre et transformée. La mâchoire humaine s'étant également rétrécie, la pousse des dents de sagesse provoque souvent douleurs et inflammations. Beaucoup de personnes ne les développent déjà plus.
Vestige de l’époque où nos ancêtres avaient une queue pour s’équilibrer et grimper, le coccyx n’a plus de véritable fonction, si ce n’est comme point d’ancrage musculaire. Fragile, il est souvent source de douleurs. Les chercheurs estiment qu’il pourrait un jour totalement disparaître.
Anciennement utile pour digérer des plantes riches en fibres, l’appendice ne joue aujourd’hui qu’un rôle mineur dans le système immunitaire. Il est surtout connu pour ses risques d’inflammation: une personne sur vingt doit se faire retirer l'appendice au cours de sa vie.
Ils servaient jadis à orienter nos oreilles vers la source d’un son, comme le font encore de nombreux animaux. Chez l'humain, cette capacité est pratiquement perdue. Quelques rares personnes parviennent encore à contracter leur oreille, mais si cela fait son petit effet en société, son utilité est nulle. (kek)
Adapté de l'allemand par Tanja Maeder