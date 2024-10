Un documentaire dit avoir percé le plus grand secret du Bitcoin

Le documentaire HBO est-il lui aussi raté? C'est ce qu'estiment de nombreuses voix critiques. L'hypothèse qu'à seulement 23 ans Todd aurait pu programmer un système de cryptomonnaie aussi complexe ne tient pas la route pour les férus de crypto. Tandis que d'autres sont persuadés qu'une seule et unique personne n'est pas capable d'avoir pu architecturer un système aussi complet et puissant. Le mystère demeure.

Pour rappel, la majorité du butin de Satoshi n'a jamais été touché depuis une paire d'années. Théoriquement, il (le détenteur) se placerait aux alentours de la 25ᵉ place des plus grandes fortunes mondiales. Selon la presse spécialisée , Satoshi dispose d'une fortune essentiellement liquide. Il lui est donc possible de tout retirer et de faire chuter le cours du BTC. Une telle action aurait des effets dévastateurs sur le marché des cryptomonnaies.

Pour étayer l'enquête, le film muscle son argumentaire par le biais d'un indice solide: un échange sur un forum Bitcoin en 2010 . Dans les grandes lignes, Todd a répondu à un message de Nakamoto d'une manière qui semblait prolonger le flux de pensées du mystérieux créateur. Conclusion: Le Canadien se serait trompé de compte et dans la foulée, les comptes de Todd et Nakamoto ont disparu.

Selon Money Electric: The Bitcoin Mystery, il s'agirait de Peter Todd , un programmeur canadien. La bombe a explosé et la Toile s'est enflammée en découvrant la nouvelle lors de la diffusion du documentaire mardi soir.

Deux stations de ski françaises ferment définitivement faute de neige

Le Grand Puy vient d'annoncer la cessation de l'exploitation de ses remontées mécaniques. La commune annonçait une chute de 60% du chiffre d'affaires.

Dans la station de sports d'hiver française de Seyne-les-Alpes, les remontées mécaniques seront à l'avenir définitivement arrêtées. La neige faisant de plus en plus souvent défaut en raison du changement climatique et la commune devant subventionner l'exploitation des remontées mécaniques avec des sommes d'argent de plus en plus importantes. 71,3% des participants ont voté dimanche, lors d'un référendum, pour l'arrêt de la station de ski le Grand Puy, a annoncé la commune.