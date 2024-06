Une star du théâtre romand s'est éteinte

Andrea Novicov, metteur en scène et comédien, est décédé mardi à Genève à 66 ans, des suites d'un cancer.

Le metteur en scène et comédien Andrea Novicov est décédé, mardi, à Genève, à l'âge de 66 ans, des suites d'un cancer. Installé dans le canton depuis la fin des années 1990, il avait notamment dirigé le Théâtre Populaire Romand à La Chaux-de-Fonds ainsi que le Théâtre de l'Orangerie à Genève.

Le Conseil administratif de la Ville de Genève lui rend hommage dans un communiqué diffusé jeudi, suite à l'annonce de son décès dans plusieurs médias. Né au Canada, puis suivant ses parents en Argentine, en Italie et finalement au Tessin, Andrea Novicov a démarré sa carrière artistique à l'Ecole de Théâtre de Dimitri, rappelle la Municipalité.

Andrea Novicov. Image: dr

Après avoir poursuivi sa formation à Lisbonne puis à Milan, il arrive en Suisse romande. Il présente dès 1994 ses propres spectacles et fonde la Compagnie Angledange. Son travail avec cette compagnie est caractérisé par un grand éclectisme: textes classiques et contemporains et recherche esthétique jouant avec différentes formes d’expression artistique (poésie, peinture, musique, vidéo).

Parallèlement, Andrea Novicov mène une activité d’enseignement d’arts dramatiques, notamment à Milan et à la Manufacture, soit la Haute Ecole de Théâtre de la Suisse romande. Il a dirigé le Théâtre Populaire Romand de 2008 à 2013 puis celui de l'Orangerie à Genève de 2018 et 2023, avec une programmation ciblée sur les défis environnementaux et sociétaux. (jah/ats)