Derrière le bébé de Lady Gaga se cache une longue histoire. image: getty/watson

Lady Gaga a traversé «des moments de désespoir»

Elle rêvait depuis près de quinze ans de devenir mère. En juin dernier, Lady Gaga a finalement accueilli une petite fille, Rose Bean, née par mère porteuse. Mais derrière cet heureux événement se cache, selon de nouvelles informations de la presse américaine, un parcours long et émotionnellement éprouvant.

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«Je veux des enfants, je veux une équipe de football d'enfants et je veux un mari.» En 2012, face à Oprah Winfrey, Lady Gaga ne cachait déjà pas ses ambitions familiales. La chanteuse, alors âgée de 25 ans, précisait qu’une poignée d’enfants lui suffirait et confiait surtout vouloir un jour «faire l’expérience» d’une grossesse.

«Je sais que j'exagère peut-être, mais je ne veux pas un seul enfant, j'en veux plusieurs», confiait-elle à l'époque. image: Oprah's Next Chapter

Près de quinze ans plus tard, une partie de ce rêve est devenue réalité. Lady Gaga, 40 ans, et son fiancé, Michael Polansky, 42 ans, sont désormais les parents d’une petite Rose Bean Polansky, née le 9 juin à 23h19 à Los Angeles, selon l’acte de naissance obtenu par TMZ. Le tabloïd a ensuite révélé que l’enfant avait été portée par une mère porteuse.

La nouvelle avait été gardée dans le plus grand secret. Ce n’est qu’en septembre, trois mois après la naissance, que Page Six a révélé que la chanteuse avait été aperçue avec un nourrisson en Californie du Nord.

La star a été repérée par Page Six avec son fiancé et leur nouveau bébé début septembre. image: x/@ladygaganownet

Depuis, les informations arrivent au compte-gouttes. Et elles esquissent un chemin vers la maternité beaucoup plus compliqué qu’il n’y paraissait. Dans un récent article, Page Six affirme désormais que ce parcours a été «très long et émotionnel», selon une source proche de la star.

«Il y a eu beaucoup de hauts et de bas en cours de route et cela ne s’est certainement pas fait du jour au lendemain» Une source, à Page Six

Le média assure également que Gaga a été extrêmement impliquée dans le processus de gestation pour autrui. Une source évoque de très nombreux rendez-vous, réunions et questions logistiques et décrit une chanteuse très présente à chacune des étapes.

Ces nouvelles informations prolongent celles publiées quelques jours plus tôt par Page Six. Selon le média, le projet de devenir parents de la chanteuse et Michael Polansky aurait débuté dès 2024, soit la même année que leurs fiançailles.

Une source parlait alors de «moments d’euphorie» mais également de «moments de désespoir», décrivant un parcours difficile aussi bien physiquement qu’émotionnellement.

Le couple en 2024, à Venise. Image: FilmMagic

Page Six évoquait notamment les lourds antécédents médicaux de la chanteuse. Lady Gaga a effectivement souffert de graves problèmes à la hanche. En 2013, une blessure l’avait contrainte à interrompre sa tournée et à subir une opération. Elle avait expliqué par la suite que les dégâts étaient plus importants qu’une simple déchirure du labrum: sa hanche était fracturée et son chirurgien lui avait assuré qu’un concert supplémentaire aurait pu conduire à une prothèse totale.

A cela s’ajoute la fibromyalgie dont souffre Lady Gaga et dont elle a rendu le diagnostic public en 2017. Cette maladie chronique peut notamment provoquer des douleurs diffuses et une importante fatigue. En 2020, elle confiait encore à Oprah Winfrey souffrir, au moment même de leur entretien, de douleurs «de la tête aux pieds».

Son état s’est depuis nettement amélioré. Dans une interview au Sunday Times en mars 2025, Lady Gaga estimait être «à 95%» remise et expliquait que sa fibromyalgie était désormais «très bien contrôlée». Elle disait encore connaître occasionnellement des journées douloureuses, mais devenues «très rares».

Ces éléments permettent de comprendre pourquoi les sources de Page Six parlent d’un parcours physiquement éprouvant. Ils ne permettent cependant pas d’affirmer que Lady Gaga était incapable de mener une grossesse, qu’elle a connu des problèmes de fertilité ou que ses maladies l’ont poussée à recourir à une mère porteuse.

TMZ le précise d’ailleurs explicitement: le média, qui a révélé la gestation pour autrui, ignore pourquoi le couple a choisi cette solution. Ni Lady Gaga, ni Michael Polansky, ni leurs représentants n’ont, à ce jour, publiquement expliqué cette décision - ni même l'arrivée de leur petite fille dans leur vie. Page Six précise que la chanteuse n’a encore officiellement confirmé ni la naissance, ni le prénom de l’enfant, ni le recours à une mère porteuse.

Un désir d’enfant ancien

Une chose, en revanche, est abondamment documentée: le désir de maternité de Lady Gaga ne date pas d’hier. Après ses confidences à Oprah Winfrey en 2012, elle déclarait en 2013 vouloir «au moins trois» enfants et expliquait ne pas imaginer sa vie sans famille.

En janvier 2025, Gaga parlait déjà de leurs futurs enfants comme d’une évidence dans ELLE. La chanteuse expliquait notamment qu’elle et son compagnon avaient longuement discuté de la façon dont ils souhaiteraient les élever: sans leur imposer une vision de leur célèbre mère et en leur permettant de «découvrir qui ils sont».

«C'est tellement intense pour des enfants qui arrivent au monde. On leur dit comment penser, en quoi croire, comment manger… Je veux juste laisser mes enfants découvrir qui ils sont» Lady Gaga, dans ELLE

L’histoire comporte également un épisode beaucoup plus sombre. En 2021, dans la série documentaire The Me You Can’t See d’Oprah Winfrey et du prince Harry, Gaga avait révélé être tombée enceinte à 19 ans après avoir été violée par un producteur de musique. Elle racontait avoir été déposée enceinte devant le domicile de ses parents après les violences et avait décrit les profondes séquelles physiques et psychologiques laissées par cette période.

Lady Gaga en 2008, à Los Angeles, alors que sa carrière s'est déjà envolée. Image: Patrick McMullan

La chanteuse n’a jamais révélé publiquement ce qu’il était advenu de cette grossesse. Là encore, impossible donc d’établir le moindre lien entre cet épisode traumatique et son parcours vers la maternité près de vingt ans plus tard.

Après avoir passé une grande partie de sa vie adulte à parler ouvertement de son envie d’enfants, Lady Gaga semble désormais vouloir vivre cette nouvelle étape dans une discrétion presque totale. Selon Page Six, l’arrivée de Rose Bean aurait même été cachée à une grande partie de son entourage proche, certains n’ayant appris son existence qu’en même temps que le public.

«Pratiquement personne n'était au courant. Même les plus proches confidents… n'en avaient aucune idée» Une source proche du dossier

Une source affirme que la chanteuse passe désormais beaucoup de temps en Californie du Nord avec Michael Polansky et leur fille. Et, surtout, qu'elle n'a aucunement l'intention de renouer avec la scène - du moins, «au moins pour un très long moment».

Une nouvelle ère pour celle qui aime à se surnommer «Mother Monsters», donc. Mais celle-ci ne devrait manifestement pas avoir droit à sa tournée mondiale.

Vidéo: watson