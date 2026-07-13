Sam Neill Image: www.imago-images.de

L'acteur Sam Neill, star de «Jurassic Park», est décédé

L'acteur et réalisateur néo-zélandais est décédé lundi à l'âge de 78 ans, annonce sa famille.

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L'acteur Sam Neill, célèbre pour avoir incarné le paléontologue Alan Grant dans le filme culte Jurassic Park, est décédé lundi en Australie à l'âge de 78 ans, selon un communiqué de sa famille qui a qualifié son décès de «soudain et inattendu».

«Sam était entouré de sa famille et s'est éteint avec la dignité qui a caractérisé toute sa vie», indique le communiqué. Le Néo-Zélandais avait annoncé en avril la rémission de son cancer après une thérapie génique. (jzs/afp)

Sam Neill dans Jurassic World : Le Monde d'après, avec Jeff Goldblum et Laura Dern Image: www.imago-images.de

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