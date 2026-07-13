L'acteur Sam Neill, star de «Jurassic Park», est décédé
L'acteur et réalisateur néo-zélandais est décédé lundi à l'âge de 78 ans, annonce sa famille.
L'acteur Sam Neill, célèbre pour avoir incarné le paléontologue Alan Grant dans le filme culte Jurassic Park, est décédé lundi en Australie à l'âge de 78 ans, selon un communiqué de sa famille qui a qualifié son décès de «soudain et inattendu».
«Sam était entouré de sa famille et s'est éteint avec la dignité qui a caractérisé toute sa vie», indique le communiqué. Le Néo-Zélandais avait annoncé en avril la rémission de son cancer après une thérapie génique. (jzs/afp)
Développement suit
Chaud devant! Les dernières actus people!