Donald Trump

Voici les 15 livres les plus censurés sous Donald Trump

De nombreux livres sont interdits aux Etats-Unis.
Image: dr

Plusieurs livres ont été frappés d'une censure après l'élection de Donald Trump. Trois Etats sont particulièrement pointilleux.
06.10.2025, 21:0406.10.2025, 21:04

Le rapport «Banned Books List 2025» de PEN America, publié le 1ᵉʳ octobre et relayé par NBC News a révélé que 3 752 titres ont été frappés d'une interdiction au cours de l'année scolaire qui s'est terminée en juin.

Cette organisation d'écrivains internationale fondée en 1921 a recensé près de 23 000 interdictions de livres dans les écoles publiques du pays depuis 2021, un nombre jamais vu.

Il y a eu moins d'interdictions en 2024-2025 que l'année précédente, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. En effet, le rapport de PEN explique que des établissements retireraient de manière préventive des ouvrages jugés problématiques.

«Normalisation de la censure»

L'association à but non lucratif s'alarme «d'une inquiétante "interdiction quotidienne" et une normalisation de la censure se sont aggravées et étendues au cours des quatre dernières années».

«Ces massacres, c'est le 11 Septembre des Suisses»

Dans les bannis, on retrouve un livre que les amoureux de la littérature et du cinéma connaissent bien: Orange Mécanique d'Anthony Burgess. Il est même le livre le plus souvent censuré; ce sont 23 écoles publiques qui ont interdit l'ouvrage. On retrouve aussi Le Monde de Charlie (17 interdictions) dans la liste des œuvres prohibées.

Pour les auteurs, les heureux élus (interdits) sont le plus souvent Stephen King, Sarah J. Maas et Jodi Picoult.

Autre information intéressante que l'on découvre dans ce rapport, plus de 80% des interdictions ont été prononcées dans trois Etats seulement:

  • Floride.
  • Texas.
  • Tennessee.

Pour la troisième année consécutive, c'est la Floride qui caracole en tête en termes d'interdictions de livres, avec 2304 interdictions. L'Etat, fidèle à la politique de Trump, est suivi du Texas avec 1 781 interdictions et du Tennessee avec 1622. Trois territoires au conservatisme connu et reconnu.

Si bien que les récits où les personnages font partie de la communauté LGBTQIA+ sont régulièrement la cible des autorités qui désirent les retirer des bibliothèques coûte que coûte.

Voici les 15 livres visés par le plus d'interdictions:

  1. Orange mécanique (1984), d'Anthony Burgess
  2. L'été de tous les possibles (2021), de Jennifer Niven
  3. Sold (2006), de Patricia McCormick
  4. Last Night at the Telegraph Club (2021), de Malinda Lo
  5. Un palais de colère et de brume (2018), de Sarah J. Maas
  6. Crank (2004), d'Ellen Hopkins
  7. Pour toujours (1989), de Judy Blume
  8. Le Monde de Charlie (2015), de Stephen Chbosky
  9. Wicked: la Véritable histoire de la méchante sorcière de l'ouest (2021), de Gregory Maguire
  10. Le Bleu ne va pas à tous les garçons (2021), de George M. Johnson.
  11. Un palais d'épines et de roses (2017), de Sarah J. Maas
  12. Damsel (2024), d'Elana K. Arnold
  13. The Duff: dodue utile et franchement fade (2016), de Kody Keplinger
  14. Dix-neuf minutes (2007), de Jodi Picoult
  15. La foudre et la fureur (2022), de Jennifer L. Armentrout

