Carlsen sanctionné pour son jean, quitte les championnats du monde

Le numéro un mondial des échecs, Magnus Carlsen, a décidé de se retirer des championnats du monde de parties rapides à New-York après avoir été sanctionné pour avoir porté un jean.

Le meilleur joueur d'échecs au classement mondial Magnus Carlsen a quitté les championnats du monde de partie rapide vendredi. Le Norvégien a pris cette décision après avoir été sanctionné pour avoir porté un jean pendant la compétition à New-York.

Lors de la deuxième journée du championnat du monde de rapide, qui se joue de jeudi à samedi à New-York, Carlsen a d'abord reçu une amende pour avoir porté un jean en compétition, ce qui est interdit par le règlement de la Fédération internationale des échecs (Fide).

«Ensuite, j'ai eu un avertissement que je ne serais pas appareillé pour la prochaine ronde si je ne changeais pas mes vêtements après la troisième partie» des quatre prévues vendredi. «J'ai demandé si je pouvais ne changer que demain (samedi), car je n'avais juste pas réalisé (...) A partir de ce moment là c'est un peu devenu une question de principe», a-t-il expliqué sur la chaîne Take Take Take, du nom de la plateforme qu'il a créée.

«Je suis trop vieux désormais pour me prendre la tête», a continué le grand maître de 34 ans, confirmant qu'il serait absent pour la dernière journée samedi, ainsi que pour le championnat du monde de blitz organisé lundi et mardi au même endroit.

«Personne ne veut reculer... je vais sans doute aller vers un lieu où le temps est un peu plus sympa qu'ici»

Magnus Carlsen

Il a posté sur ses réseaux sociaux une photo de sa tenue du jour, un polo avec une veste et un jean bleu.

«Les règles de la Fide, comme le code vestimentaire, sont conçus pour garantir le professionnalisme et l'équité entre tous les participants», a répondu la Fédération dans un communiqué. «Ces règles sont en place depuis des années, sont connues de tous les participants et leur sont communiquées avant chaque événement», ajoute le communiqué.

Carlsen est lassé

Magnus Carlsen est le tenant du titre de ces deux compétitions annuelles organisées par la Fédération internationale. Au total, il a gagné cinq fois le championnat du monde de partie rapide et sept fois celui de blitz.

Il a aussi été cinq fois champion du monde en partie longue, le titre le plus prestigieux, avant d'abandonner sa couronne sans se battre, se disant lassé par le format. Le titre a été remporté début décembre par l'Indien Gukesh Dommaraju, 5e joueur au classement mondial et absent aux Etats-Unis. (tib/ats)