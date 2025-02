Comment observer l'alignement des planètes qui a lieu ce vendredi?

Ce vendredi, sept planètes seront alignées et certaines pourront même être observées à l'oeil nu. Un phénomène extrêmement rare qui ne se reproduira que le 19 mai 2161. Autrement dit, vous ne verrez ça qu'une fois dans votre vie.

Plus de «Société»

Hormis la Terre, sept autres planètes tournent autour du soleil, du moins depuis que Pluton a été reléguée au rang de planète naine en 2006. Ce vendredi 28 février, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune seront visibles simultanément dans la nuit depuis la Terre. Attention tout de même, toutes ne seront pas visibles à l'œil nu.

Depuis le 21 janvier déjà, le phénomène - que l'on appelle aussi «alignement planétaire» ou «parade planétaire» - est visible pour six astres. Il manquait jusqu'à présent notre chère Mercure, qui rejoint aujourd'hui la parade, tandis que Saturne, de moins en moins visible, commence déjà à sortir de la ronde.



Pourquoi pourrons-nous les voir?

Pendant une courte période allant de fin février à début mars, l'ensemble du système sera donc réuni dans le ciel nocturne. Car, vues de la Terre, toutes les planètes se trouvent en effet du même côté du soleil - une configuration qui survient périodiquement à cause des différences d'orbites et de vitesses.

Dans l'ordre, les quatre planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, puis les quatre géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Image: Shutterstock

Toutefois, notons que le terme «alignements» ne fait pas référence ici à la position exacte des planètes. D'ailleurs, cela ne se produit presque jamais. Mais ils donneront l'impression de former une ligne dans le ciel. Fin février, elles seront disposées en arc de cercle.

Visibles? Oui et non

Seules quatre de ces planètes sont visibles à l'œil nu, comme le souligne le site spécialisé Starwalk. Il s'agit de Mercure, Vénus, Jupiter et Mars. Pour les trois autres, il vous faudra utiliser des jumelles ou un petit télescope. Saturne restera difficile à observer, car bien que normalement bien visible, elle se trouvera juste au-dessus de l'horizon, près du soleil. Le timing joue donc un rôle important dans cette observation - il faudra viser une fenêtre relativement courte entre le coucher du soleil et le coucher de Saturne.

Les planètes ne forment pas une belle ligne droite, mais plutôt un arc de cercle. Image: Vito Technology, Inc.

Après le coucher du soleil, aux alentours de 18h10 en Suisse, les planètes apparaîtront au crépuscule au sud, Mars étant la plus haute et la plus à l'est. Condition sine qua non: une météo favorable, qui sera appuyée par une nouvelle lune le même soir. Ainsi, aucun luminosité ne viendra perturbé le ciel, si la météo ne joue pas un mauvais tour.

Pour vous donner un maximum de chance de voir cette parade des planète, il vous faudra aussi un panorama dégagé vers l'ouest, à cause de la position de Mercure et Saturne sur l'horizon. Et comme pour l'ensemble des phénomènes célestes, il est préférable d'éviter les endroits à forte pollution lumineuse comme les villes. Il n'est par ailleurs pas facile de distinguer les planètes des étoiles. Astuce: les étoiles scintillent bien davantage que les planètes.

Comment reconnaître les planètes?

Magnitude: la luminosité apparente des corps célestes La luminosité des corps célestes, comme les étoiles, se mesure en magnitudes. Il s'agit d'une échelle logarithmique exprimée avec des nombres comparatifs (en «mag»): plus la valeur est élevée, plus la luminosité apparente d'un objet est faible. Cela dépend de la distance de celui-ci par rapport à la Terre, mais aussi de sa taille et de sa propre luminosité, respectivement de la lumière que le Soleil lui renvoie.

Ainsi, la luminosité apparente du Soleil est de -26,832 mag. Un objet d'une magnitude allant jusqu'à +6,5 mag est visible à l'œil nu. La pleine lune brille à environ -13 mag, la planète Vénus à environ -4,7 mag, l'étoile polaire à environ 2 mag et la galaxie d'Andromède à 3,5 mag.

Chaque planète a sa spécifiée. Toujours selon starwalk, voici comment savoir qui est qui:

Mars : la planète aux reflets rougeâtres (-0,4 mag) est la plus haute dans le ciel, bien au-dessus de l'horizon sud, dans la constellation des Gémeaux.

: la planète aux reflets rougeâtres (-0,4 mag) est la plus haute dans le ciel, bien au-dessus de l'horizon sud, dans la constellation des Gémeaux. Jupiter: la deuxième la plus brillante (-2,3 mag), elle se trouve un peu plus bas dans la constellation du Taureau.

la deuxième la plus brillante (-2,3 mag), elle se trouve un peu plus bas dans la constellation du Taureau. Uranus: (5,8 mag) elle se situe dans la constellation du Bélier, près de la frontière avec celle du Taureau. Théoriquement visible à l'œil nu, mais uniquement dans un ciel totalement sombre et dégagé.

(5,8 mag) elle se situe dans la constellation du Bélier, près de la frontière avec celle du Taureau. Théoriquement visible à l'œil nu, mais uniquement dans un ciel totalement sombre et dégagé. Vénus: la plus brillante du ciel nocturne (-4,8 mag) est à chercher près de l'horizon ouest, dans la constellation des Poissons.

la plus brillante du ciel nocturne (-4,8 mag) est à chercher près de l'horizon ouest, dans la constellation des Poissons. Neptune: on ne l'observe qu'avec des jumelles puissantes (7,8 mag), également dans la constellation des Poissons, juste au-dessus de l'horizon ouest.

on ne l'observe qu'avec des jumelles puissantes (7,8 mag), également dans la constellation des Poissons, juste au-dessus de l'horizon ouest. Mercure: cette planète insaisissable (-1,2 mag) est encore plus près de l'horizon, dans la constellation du Verseau, à proximité du Soleil.

cette planète insaisissable (-1,2 mag) est encore plus près de l'horizon, dans la constellation du Verseau, à proximité du Soleil. Saturne: elle (1,1 mag) est également placée dans le Verseau et très près du Soleil, ce qui complique son observation.



(Traduit et adapté par Valentine Zenker)