Vous pourrez observer Mars à l'œil nu ce jeudi

C'est le premier gros rendez-vous astro de l'année 2025: l'opposition de la planète Mars, qui sera au plus près de la Terre dans la nuit du mercredi au jeudi 16 janvier. Amateurs, passionnés, ou simples curieux, c’est le moment de lever les yeux vers le ciel.

Bon, quand on dit «au plus près», ne vous emballez pas trop. Il y aura quand même 62 millions de kilomètres entre nous et la fameuse planète rouge. 62 millions, c'est beaucoup, mais dans le vaste cosmos, c’est une distance presque intime. Pour vous donner une idée, Mars sera environ 200 fois plus éloignée que la Lune, mais bien plus impressionnante par sa taille et sa couleur caractéristique.

Mais comment se fait-il que nous puissions observer cette planète ô combien effrayante (particulièrement si on croit en l'astrologie et lorsqu'elle rétrograde, genre maintenant)? Hé bien, voici comment: Mars et la Terre tournent autour du Soleil à des vitesses différentes, et tous les deux ans environ, elles se retrouvent alignées, avec une proximité maximale. Ce phénomène, appelé «opposition», est l’équivalent astronomique d’un match Tinder parfait. La Terre se trouve alors entre le Soleil et Mars, ce qui rend la planète rouge particulièrement visible et brillante dans notre ciel.

Que voir le 16 janvier?

Ainsi, dans la nuit du mercredi au jeudi 16 janvier, Mars apparaîtra comme une étoile brillante rougeâtre dans le ciel nocturne, et ce, toute la nuit. Vous n’aurez nul besoin de posséder un télescope ultra-sophistiqué un simple coup d’œil suffira pour l’admirer. Par contre, si vous voulez vraiment impressionner vos amis (ou votre nouveau match Tinder), sortez le télescope et évoquez des termes comme «calottes polaires martiennes», «ses plaines poussiéreuses», ou même «de faibles nuances qui dessinent sa surface».

Les meilleurs moments pour observer Mars seront juste après le coucher du Soleil, lorsque la planète rouge dominera l’horizon, et vers minuit, quand elle atteindra son point culminant dans le ciel. Ce genre d’événement ne se produit pas tous les jours, alors profitez-en. En effet, la prochaine fois que Mars sera aussi proche, ce sera en 2027.

Et si vous manquez le spectacle...

Et si vous manquez le spectacle, pas de panique. Mars reste toujours perchée là-haut, attendant patiemment son prochain tête-à-tête avec la Terre. Et en attendant, vous pouvez toujours vous consoler avec des photos prises par les rovers de la Nasa.

