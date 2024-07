Illustration d'une possible sphère de Dyson. Image: Shutterstock

7 étoiles pourraient être des sphères de Dyson créées par des aliens

Des civilisations avancées pourraient entourer une étoile d'une structure pour capter l'énergie, structure connue sous le nom de sphère de Dyson. Sept d'entre elles ont été relevées par des chercheurs.

Le soleil nous fournit, ainsi qu'à toute la vie sur Terre, de l'énergie. Rien que la petite fraction de tout le rayonnement solaire qui atteint la Terre est plus de cinq mille fois supérieure aux besoins énergétiques de l'humanité. Chaque seconde, notre étoile centrale émet vingt mille fois l'énergie totale que l'humanité a consommée depuis le début de l'industrialisation.

Si nous pouvions exploiter toute l'énergie du soleil, tous les problèmes énergétiques de l'humanité seraient résolus pour des millénaires. Cela vaut bien sûr également pour les civilisations extraterrestres, si elles existent vraiment. C'est précisément cette hypothèse que le physicien britannico-américain Freeman Dyson a avancée en 1960 dans une étude publiée dans la revue scientifique Science. Dyson soutenait que les civilisations avancées pourraient entourer une étoile entièrement d'une structure pour capter l'énergie, désormais connue sous le nom de sphère de Dyson.

«Dans les milliers d'années suivant leur entrée dans l'ère industrielle, on devrait s'attendre à ce qu'une espèce intelligente habite une biosphère artificielle qui enveloppe complètement son étoile mère.» Dyson lors de son étude de 1960.

Freeman Dyson en l'an 2000. Image: AP NY

Civilisation de type II

Une sphère de Dyson permettrait à une civilisation technologique d'exploiter toutes les ressources énergétiques d'un système stellaire. Ce type de civilisation a été classé en tant que type II par l'astronome russe Nikolai Kardashev en 1964, sur l'échelle qui porte son nom. Cette échelle catégorise les civilisations extraterrestres potentielles en fonction de leur utilisation de l'énergie. Le type I correspond au niveau de la civilisation humaine, le type III à une civilisation capable d'exploiter les ressources énergétiques d'une galaxie entière.

Les trois types de civilisations de l'échelle de Kardashev. Grafique: Wikimedia/Indif

Une sphère de Dyson pourrait avoir diverses structures, comme un gigantesque nombre de panneaux photovoltaïques orbitant autour de l'étoile dans l'espace. Cependant, même si l'étoile était complètement obscurcie par la sphère de Dyson et que cette civilisation extraterrestre pouvait utiliser toute son énergie, cette gigantesque structure émettrait de la chaleur résiduelle sous forme de rayonnement infrarouge lointain.

Révélateur de rayonnement infrarouge

Dyson, qui avait emprunté l'idée de la sphère à partir du roman d'Olaf Stapledon Star Maker de 1937 et n'en avait fait aucun secret, ne s'est pas attardé longtemps sur la forme potentielle de cette structure. Ce qui l'intéressait, c'était l'aspect du rayonnement infrarouge: lors de la recherche de civilisations extraterrestres, il ne fallait pas se concentrer uniquement sur la détection des signaux radio, mais aussi sur la traque du rayonnement infrarouge émis par de telles structures. En d'autres termes, il préconisait de rechercher de grands objets qui rayonnent dans le domaine infrarouge.

Un autre concept d'une éventuelle sphère de Dyson Image: Shutterstock

Dans les années 60, il n'y avait aucun moyen de détecter de tels objets. Cependant, cette situation a changé récemment, et le projet «Hephaistos», basé à l'Université d'Uppsala en Suède et nommé d'après le dieu grec du feu, de la forge et des volcans, a été lancé pour détecter des objets dans le domaine infrarouge.

7 sphères de Dyson potentielles

Une équipe de recherche de Suède, d'Inde et du Royaume-Uni analyse systématiquement des données infrarouges collectées par les télescopes Gaia, 2 Micron All Sky Survey (2MASS) et Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Les scientifiques soupçonnent que ces télescopes ont peut-être déjà enregistré des traces de civilisations extraterrestres, bien que ces indices soient enfouis profondément dans les vastes ensembles de données.

Le Wide-field Infrared Survey Explorer de 2009, avant son lancement dans l'espace. Image: AP NASA

L'équipe de recherche a publié un article en 2015, où les astronomes cherchaient des traces potentielles de super-civilisations utilisant des sphères de Dyson dans environ 1000 galaxies spirales. Ensuite, ils ont recentré leurs recherches sur la Voie lactée, en se concentrant sur une zone de moins de 1000 années-lumière autour de la Terre. Les résultats de cette étude ont été publiés le 6 mai dans le journal spécialisé Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Nous avons commencé avec un échantillon de 5 millions d'étoiles et appliqué des filtres pour éliminer autant de contaminations de données que possible», explique l'auteur principal de l'étude, Matías Suazo, de l'Université d'Uppsala. Cela a réduit le nombre de candidats à initialement 368 sources possibles, dont finalement sept étoiles ont été identifiées, montrant un comportement singulier et donc pouvant être considérées comme des sphères de Dyson potentielles.

«Toutes les sources sont des émetteurs clairs d'infrarouge moyen sans facteurs perturbateurs évidents ou signatures indiquant une origine d'infrarouge moyen évidente.» L'auteur principal de l'étude, Matías Suazo, de l'Université d'Uppsala

Pas encore de preuve

Cependant, il n'y a pas encore de preuve de l'existence d'une sphère de Dyson, car si elles existent, elles ne sont pas les seuls objets à émettre un excès de rayonnement infrarouge. De nombreux objets naturels émettent également des rayonnements infrarouges, comme les anneaux de poussière autour des petites étoiles ou les galaxies lointaines. Mais les candidats identifiés par l'équipe de recherche sont des étoiles naines rouges, et les anneaux de poussière autour de ces étoiles sont en réalité inhabituels. Si ces objets s'avèrent être des anneaux de poussière, les hypothèses précédentes sur la formation de ces anneaux autour des naines rouges devront être révisées, notent les auteurs de l'étude.

Une étoile naine rouge en comparaison de notre Soleil, d'un géant bleu et d'un supergéant rouge. Image: Shutterstock

Les naines rouges sont le type d'étoile le plus courant dans la Voie lactée. Comme elles sont plus petites et moins lumineuses que notre soleil, les observations sont difficiles. Actuellement, il n'est pas clair si ces sept candidats sont en orbite autour de planètes - aucun des télescopes capables de détecter de tels exoplanètes ne les a encore ciblés.

Cependant, un grand nombre d'exoplanètes découvertes jusqu'à présent tournent autour de naines rouges. Il est donc probable que les sept systèmes stellaires en question contiennent également des planètes. De plus, les naines rouges ayant une durée de vie très longue, les civilisations nées sur des planètes situées dans leur zone habitable auraient tout le temps de se développer. A condition qu'elles ne s'autodétruisent pas...

