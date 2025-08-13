Etes-vous réellement bien préparés pour vos prochaines grandes aventures? Image: Shutterstock

Voici 10 applications à avoir sur son smartphone à chaque voyage

Nous ne pouvons plus nous passer de ces applications extrêmement utiles lorsque nous voyageons, et avons décidé de vous les partager pour rendre vos prochaines vacances encore plus fabuleuses.

Plus de «Société»

Airalo

«Avec Airalo , il est possible d’acheter en quelques clics une carte SIM numérique adaptée au pays de destination. Cela permet d’éviter de se rendre dans une boutique de téléphonie sur place et d’échapper aux frais d’itinérance élevés.» Corina Mühle

Utilisez facilement une carte SIM numérique dans plus de 200 pays. Image: Airalo

Flush

Flush affiche toutes les toilettes publiques situées à proximité. L’application indique également, par exemple, si l’accès est payant. Elle m’a sauvé la mise à plusieurs reprises en Espagne, mais elle fonctionne aussi très bien chez nous.» Corina Mühle

Trouvez des toilettes publiques facilement à l’étranger. Image: Flush

GetYourGuide

«Je trouve l’application GetYourGuide très pratique. Elle propose un large choix de visites et d’activités vérifiées. Tout peut être réservé rapidement et facilement directement dans l’application, où l’on retrouve également toutes les informations et les billets. Les offres que j’ai réservées jusqu’à présent étaient en plus très bien organisées et nettement moins fréquentées que de nombreuses visites trouvées spontanément sur place.» Stefanie Gassner

Réserver une visite en toute simplicité! Image: GetYourGuide

MapsMe

«Je trouve MapsMe vraiment géniale. Bien sûr, on peut aussi télécharger la carte hors ligne de Google Maps si l’on n’a pas accès à Internet en déplacement. Mais celles et ceux qui aiment explorer les cartes y découvriront des lieux dignes d’intérêt qui ne sont même pas indiqués sur Google Maps. Grâce à cette application, j’ai pu: me baigner seul dans un petit cénote isolé au fin fond du Mexique, passer une journée dans une crique déserte en Italie, découverte grâce à un sentier de randonnée que Google ne connaît pas, ou encore visiter gratuitement d’anciennes peintures rupestres, juste à côté d’un champ appartenant à un paysan turc. Il faut simplement être prêt à y consacrer un peu de temps et à chercher.» Aylin Erol

La solution de carte hors ligne pour les explorateurs et aventurières. Image: MapsMe

OsmAnd

OsmAnd est idéale pour utiliser des cartes hors ligne. Elles fonctionnent également pour les itinéraires à pied ou à vélo. Sans publicité, sans collecte de données, et le tout entièrement gratuit.» David Indumi

L'alternative à MapsMe. Image: Osmand

Park4Night+

Park4Night , en version Pro. Pour toujours savoir où se trouvent les aires de stationnement, les points d’eau, les prises électriques et les laveries en dehors des campings.» Maurice Thiriet

Trouvez de beaux emplacements pour camping-cars. Image: Park4Night

Splid

«Théoriquement, l’application ne sert pas uniquement en voyage, mais c’est dans ce contexte que je l’utilise le plus. Avec Splid , les voyageurs en groupe peuvent enregistrer leurs dépenses respectives, et l’application calcule qui doit combien à qui à la fin des vacances. Même les dépenses en devises étrangères ne posent aucun problème : tout est converti en francs (ou dans la devise de votre choix).» Adrian Bürgler

Pour mieux répartir ses dépenses. Apprécié en colocation, mais aussi très pratique pour les voyages en groupe. Image: Splid

Splitwise

«Mon application préférée lorsqu’il s’agit de répartir les dépenses de manière équitable. Il ne s’agit évidemment pas de comptabiliser chaque boisson au centime près dans un bar. Mais en voyage, pour les réservations d’hôtel, les billets d’entrée, etc., il est tout de même logique que chacun paie à peu près la même chose au final, sans devoir régler chaque dépense séparément. Avec Splitwise , on peut tout enregistrer, et l’application calcule les montants dus. Point négatif: depuis quelque temps, son utilisation est limitée. Pour l’utiliser plusieurs fois par jour, un abonnement est désormais nécessaire.» Madeleine Sigrist

Image: Splitwise

Refill

Flush permet de trouver des toilettes publiques ouvertes partout dans le monde, ce qui peut s’avérer très utile. Refill propose le même principe, mais indique les endroits où vous pouvez remplir votre bouteille d’eau.» Sabeth Vela

Trouvez facilement un accès gratuit à de l’eau potable à proximité. Image: City to Sea CIC

Rome2Rio

Rome2Rio est pratique pour toutes les personnes souhaitant comparer différents moyens de transport entre deux lieux et trouver l’itinéraire le plus adapté à leur voyage. L’application compare les durées de trajets et les coûts pour les bus, trains, ferries et vols.» Corina Mühle

Trouvez et comparez le meilleur itinéraire de voyage en utilisant différents moyens de transport. Image: Rome2Rio

Et vous?

Avez-vous une application à nous recommander? Partagez-là donc sans attendre dans les commentaires!

(ysc)