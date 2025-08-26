beau temps19°
DE | FR
burger
Société
Etats-Unis

Maurice Tempelsman, ex-amour, de Jackie Kennedy est mort

Maurice Tempelsman et Jacqueline Kennedy-Onassis
Maurice Tempelsman et l'ancienne première dame américaine Jacqueline Kennedy-Onassis.Image: Archive Photos

Le dernier amour de Jackie Kennedy est mort

Maurice Tempelsman, roi du diamant en Afrique et compagnon de Jacqueline Kennedy-Onassis, est décédé à New York des suites d'une mauvaise chute. Il avait 95 ans.
26.08.2025, 09:5526.08.2025, 09:55
Plus de «Société»

Maurice Tempelsman, l'un des diamantaires les plus influents de la planète qui commerça avec nombre de dirigeants africains et fut le compagnon de l'ancienne première dame américaine Jacqueline Kennedy-Onassis, est mort samedi à New York à l'âge de 95 ans, a fait savoir sa famille.

Ce Belge né le 26 août 1929 à Anvers et dont la famille juive avait émigré aux Etats-Unis en 1940 est décédé dans un hôpital de Manhattan des suites d'une mauvaise chute, trois jours avant son 96e anniversaire, a annoncé son fils Leon Tempelsman à la presse locale.

Un rôle trouble

Maurice Tempelsman est connu pour sa relation de près de 15 ans, jusqu'à son décès en mai 1994, avec «Jackie O», comme était surnommée le veuve du président John F. Kennedy et du richissime armateur grec Aristote Onassis. Le diamantaire belgo-américain est tout aussi réputé pour ses liens politiques et d'affaires avec nombre de dirigeants africains à partir des années 1950-1960, en particulier le dictateur zaïrois Mobutu Sese Seko (1930-1997).

Un diamant bleu rare vendu 21,5 millions de dollars à Genève

En 1984, l'homme d'affaires acquiert le diamantaire new-yorkais Lazare Kaplan International, ce qui le propulse parmi les tout premiers marchands de diamants de la planète, avec des intérêts dans nombre de mines de pays africains. D'après le Washington Post, Maurice Tempelsman a joué aussi un rôle trouble d'intermédiaire pour le compte des Etats-Unis, lors de changements de régime et coups d'Etat dans des pays tels que le Ghana, le Congo, la République démocratique du Congo.

Contributeur du Parti démocrate

En mai 1984, Tempelsman avait été débouté par le tribunal civil de Paris d'une action en «diffamation et injures» qu'il avait intentée contre l'écrivain et journaliste français Pierre Péan pour son livre de l'époque «Affaires africaines» qui l'accusait d'être «proche de la CIA».

En revanche, le tribunal avait «condamné l'auteur et l'éditeur (Fayard) de l'ouvrage à verser un franc de dommages-intérêts au requérant pour un passage portant atteinte à l'intimité de sa vie privée sentimentale», selon une dépêche de l'AFP à l'époque.

Elle retrouve son diamant dans une décharge après 30 heures de recherche

Dans les années 1990 aux Etats-Unis, Maurice Tempelsman a été un proche et un contributeur du Parti démocrate, losrque le couple Bill et Hillary Clinton étaient à la Maison Blanche (1993-2001) et, dans la grande tradition philanthropique des milieux d'affaires américains, il a financé la lutte contre l'épidémie du virus du sida VIH. (jzs/afp)

L'actu internationale jour et nuit

Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts
de Alberto Silini
2
Face au surtourisme, la Norvège distribue des sacs à excréments
de Niels Anner, copenhague
Après le mirage des JO, les sans-abris sont de retour à Paris
de Emma LAUNE-TEREYGEOL, paris
Analyse
«Faites un deal»: Trump met Zelensky sous pression après avoir vu Poutine
de Renzo Ruf
5
Thèmes
Vous aimez New York? Voici 3 fun facts qui vous auront échappés
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
2
F-35: le chef de l’armée de l’air contredit le Conseil fédéral
3
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
Ce docu Netflix choc s'attaque à un célèbre show de perte de poids
Dans le docu-série The Biggest Loser: Le poids du show, diffusé depuis le 15 août, Netflix s'attaque à la plus grande émission de perte de poids au monde.
The Biggest Loser est une émission de téléréalité américaine qui a été adaptée dans de nombreux pays, dont la France (Le Grand Perdant) et l'Allemagne. Elle a été lancée aux États-Unis le 19 octobre 2004, et compte 18 saisons, diffusées jusqu'en 2016 sur NBC. En France, l'émission a été diffusée sur plusieurs chaînes, notamment W9, Téva et AB1, entre 2006 et 2007.
L’article