Maurice Tempelsman et l'ancienne première dame américaine Jacqueline Kennedy-Onassis. Image: Archive Photos

Le dernier amour de Jackie Kennedy est mort

Maurice Tempelsman, roi du diamant en Afrique et compagnon de Jacqueline Kennedy-Onassis, est décédé à New York des suites d'une mauvaise chute. Il avait 95 ans.

Maurice Tempelsman, l'un des diamantaires les plus influents de la planète qui commerça avec nombre de dirigeants africains et fut le compagnon de l'ancienne première dame américaine Jacqueline Kennedy-Onassis, est mort samedi à New York à l'âge de 95 ans, a fait savoir sa famille.

Ce Belge né le 26 août 1929 à Anvers et dont la famille juive avait émigré aux Etats-Unis en 1940 est décédé dans un hôpital de Manhattan des suites d'une mauvaise chute, trois jours avant son 96e anniversaire, a annoncé son fils Leon Tempelsman à la presse locale.

Un rôle trouble

Maurice Tempelsman est connu pour sa relation de près de 15 ans, jusqu'à son décès en mai 1994, avec «Jackie O», comme était surnommée le veuve du président John F. Kennedy et du richissime armateur grec Aristote Onassis. Le diamantaire belgo-américain est tout aussi réputé pour ses liens politiques et d'affaires avec nombre de dirigeants africains à partir des années 1950-1960, en particulier le dictateur zaïrois Mobutu Sese Seko (1930-1997).

En 1984, l'homme d'affaires acquiert le diamantaire new-yorkais Lazare Kaplan International, ce qui le propulse parmi les tout premiers marchands de diamants de la planète, avec des intérêts dans nombre de mines de pays africains. D'après le Washington Post, Maurice Tempelsman a joué aussi un rôle trouble d'intermédiaire pour le compte des Etats-Unis, lors de changements de régime et coups d'Etat dans des pays tels que le Ghana, le Congo, la République démocratique du Congo.

Contributeur du Parti démocrate

En mai 1984, Tempelsman avait été débouté par le tribunal civil de Paris d'une action en «diffamation et injures» qu'il avait intentée contre l'écrivain et journaliste français Pierre Péan pour son livre de l'époque «Affaires africaines» qui l'accusait d'être «proche de la CIA».

En revanche, le tribunal avait «condamné l'auteur et l'éditeur (Fayard) de l'ouvrage à verser un franc de dommages-intérêts au requérant pour un passage portant atteinte à l'intimité de sa vie privée sentimentale», selon une dépêche de l'AFP à l'époque.

Dans les années 1990 aux Etats-Unis, Maurice Tempelsman a été un proche et un contributeur du Parti démocrate, losrque le couple Bill et Hillary Clinton étaient à la Maison Blanche (1993-2001) et, dans la grande tradition philanthropique des milieux d'affaires américains, il a financé la lutte contre l'épidémie du virus du sida VIH. (jzs/afp)