Elle retrouve son diamant dans une décharge après 30 heures de recherche

Une Thaïlandaise a retrouvé sa bague en diamant égarée dans une décharge. Elle a pu compter sur des bénévoles qui ont fouillé durant 30 heures.

Tout a commencé dans la province thaïlandaise de Nakhon Phanom, où une femme s'est débarrassée de sa bague en diamant par mégarde. Elle l'a perdu alors qu'elle se lavait les mains. Contre toute attente, elle est parvenue à la retrouver dans une décharge municipale, d’après The Thaiger.

Déterminée, la propriétaire s’est rendue à la décharge locale et a mobilisé des employés ainsi que des volontaires pour l’aider à fouiller le site de 28 hectares. Les recherches ont duré 30 heures et ont finalement été couronnées de succès.

Un utilisateur de TikTok, Apitchaya Ning, a partagé deux vidéos - devenues virales - de l'opération. On voit d'abord le travail sans relâche des bénévoles puis la joie de la propriétaire qui tient enfin à nouveau son diamant.

Persévérance saluée

La première séquence a suscité plus de trois millions de vues. Elle s'accompagne d’avertissements de prudence lors du lavage de mains. Les internautes ont été impressionnés par l’endurance des bénévoles, qui ont passé plus de 30 heures à fouiller dans les ordures. Dans les commentaires, la propriétaire a révélé avoir dépensé 20 000 bahts (environ 540 euros) pour rémunérer celles et ceux qui lui sont venus en aide, une somme bien inférieure à la valeur estimée du bijou, chiffrée à environ 400 000 bahts (10 900 euros).

«Incroyable! Comment ont-ils réussi à le retrouver après 30 heures?» Un internaute admiratif

«Ce diamant est magnifique, il valait chaque minute d'effort», écrit un autre. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur respect pour la détermination des fouilleurs.

Méthodes minutieuses

Certains commentateurs se demandent comment localiser un petit objet sur un terrain aussi vaste. Selon l'un d'eux:

«Ce qui compte, c'est de savoir où le camion de votre quartier décharge les ordures. Chaque district a une zone de collecte avant le transport vers la décharge»

La propriétaire a aussi expliqué comment elle avait empêché un vol: elle avait informé les fouilleurs qu’il s’agissait d’un diamant, les invitant à la plus grande prudence. Cette transparence semble avoir contribué à l'honnêteté des personnes venues aider et à l'absence de tout incident supplémentaire.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)