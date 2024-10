R. Kelly comparaît lors d'une audience au tribunal pénal de Leighton à Chicago, le 17 septembre 2019. Image: Tribune News Service

La fille de R. Kelly accuse son père d'abus sexuels

Dans un documentaire, la fille de R. Kelly évoque pour la première fois publiquement les abus sexuels subis des mains de son père, dès l’âge de huit ans.

L'une des filles du chanteur R. Kelly s’exprime publiquement sur les abus présumés qu'elle a subis des mains de son père, dans le documentaire Karma: A Daughter’s Journey.

Joann Lee Kelly, connue sous le pseudonyme de Buku Abi, 26 ans, confie, dès la bande-annonce du documentaire:

«Il était tout pour moi. Pendant longtemps, je n'ai même pas voulu croire que c'était arrivé. Je ne savais pas que même s'il était une mauvaise personne, il me ferait quelque chose.» Joann Lee Kelly

C'est dans le deuxième épisode qu'elle livre plus de détails sur ces moments traumatisants, qui sont arrivés vers 8-9 ans: «Je me souviens m’être réveillée alors qu’il me touchait. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis allongée et j’ai fait semblant de dormir.»

Joann Lee Kelly développe:

«J’étais trop effrayée pour en parler à qui que ce soit. J’avais trop peur de le dire à ma mère» Joann Lee Kelly

Elle a signalé ces abus pour la première fois à sa mère en 2009, alors qu'elle n'était âgée que de dix ans. Une plainte anonyme a été déposée dans la foulée, mais sans conséquence pour le chanteur. Comme l'explique la jeune femme: «Ils n’ont pas pu le poursuivre parce que j’ai attendu trop longtemps. A ce moment-là de ma vie, j’ai eu l’impression d’avoir révélé quelque chose pour rien».

Selon le média People, le chanteur a nié ces allégations avec véhémence. Il accuse Andrea, la maman, d'avoir fait subir un «lavage de cerveau» à leur enfant.

Pour rappel, R. Kelly a été condamné en 2023 à 20 ans de prison pour pédopornographie. Cette condamnation a été confirmée en appel en 2024. En 2022, il avait déjà été condamné à 30 ans de prison pour racket et trafic sexuel.

R. Kelly's Karma - A Daughter's Journey: Trailer 👇 Vidéo: youtube

