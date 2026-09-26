L'accord met fin aux poursuites à trois jours de l'ouverture prévue du procès, à Montgomery. Keystone

TikTok va verser au moins 100 millions de dollars à l’Alabama

Le réseau social évite ainsi le premier procès intenté par un Etat américain contre lui. L’accord prévoit aussi de nouvelles restrictions pour les jeunes utilisateurs, notamment sur le temps passé sur l’application.

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TikTok va verser au moins 100 millions de dollars à l'Alabama et d'imposer une limite quotidienne de deux heures aux jeunes utilisateurs, évitant le premier procès intenté par un Etat américain contre lui, a annoncé vendredi le procureur général Steve Marshall.

Le montant pourrait même atteindre 300 millions de dollars si certaines conditions sont remplies, précise le procureur général de l'Etat, dans un communiqué.

L'accord met fin aux poursuites à trois jours de l'ouverture prévue du procès, à Montgomery, mais n'éteint pas les poursuites intentées par plus d'une douzaine d'autres Etats américains contre le réseau social.

Les grands réseaux sociaux font face à un vaste contentieux aux Etats-Unis, où des milliers de familles et de districts scolaires, ainsi que la quasi-totalité des Etats, les accusent de nuire à la santé mentale des jeunes.

Meta, maison mère de Facebook et Instagram, a accepté en août de payer jusqu'à 18 milliards de dollars pour clore les poursuites des Etats.

«C'est un grand jour pour les parents d'Alabama», s'est félicité vendredi Marshall, assurant que TikTok avait accepté de «donner aux parents un vrai contrôle sur ce que voient leurs enfants et sur le temps qu'ils passent sur l'application». Joint par l'AFP, TikTok n'avait pas réagi dans l'immédiat.

Le réseau social devra notamment interrompre les adolescents après 15, 60 et 90 minutes d'utilisation continue, restreindre l'accès des mineurs entre minuit et 6H00, et limiter messages et notifications la nuit et pendant les heures de cours, détaille le communiqué du procureur général.

L'accord prévoit aussi une vérification de l'âge renforcée, l'interdiction des filtres esthétiques pour les adolescents, un fil de contenus non personnalisé par défaut pour eux et des contrôles parentaux élargis.

Ces mesures reprennent celles imposées à Meta lors de sa transaction avec les Etats. L'accord de Meta ne prévoit toutefois des restrictions supplémentaires et le versement d'une partie des fonds que si TikTok, YouTube et Snap s'alignent tous sur des engagements plus stricts dans chaque Etat. L'Alabama doit recevoir 117 millions de dollars de Meta, selon Marshall.

L'Alabama avait poursuivi TikTok et sa maison mère chinoise ByteDance en avril 2025, accusant l'application d'être conçue «comme une machine à sous sophistiquée» pour rendre les jeunes accros, selon sa plainte. Il avait ensuite resserré ses accusations sur la tromperie des parents quant à l'efficacité des outils censés protéger les mineurs.

TikTok est passé en janvier sous le contrôle d'une coentreprise à majorité américaine, dont la maison mère chinoise ByteDance détient un peu moins de 20%. (tib/ats)