Etats-Unis

La Maison-Blanche utilise Sabrina Carpenter contre des immigrés

La Maison-Blanche vante sa traque des immigrés avec une chanson coquine

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux officiels de l'administration Trump montre des agents du Service de l'immigration procédant à des arrestations sur la chanson coquine Juno de la chanteuse Sabrina Carpenter.
02.12.2025, 16:5202.12.2025, 16:52

Depuis un an, le Service de l’immigration et des douanes des Etats-Unis (ICE), forte de ses 20 000 fonctionnaires, traque et arrête toute personne sans papiers. Ces descentes musclées ont été célébrées par le compte officiel de la Maison-Blanche sous la forme d'une vidéo reprenant le tube Juno de Sabrina Carpenter.

Un titre connu pour être chanté par la pop-star lors de sa tournée Short n' Sweet, en utilisant des positions sexuelles sur scène. Un moment devenu culte qui s'est même vu attribuer un sobriquet: la «Juno pose».

C'est quoi la« Juno pose»? On vous dit tout ici👇

Elle change de position sexuelle à chaque concert

Lundi 1er décembre, la Maison-Blanche a utilisé la chanson de Sabrina comme bande-son d'une vidéo montrant une manifestation contre les rafles de l'ICE, avant de diffuser un montage d'images dans lesquels ont peut voir les agents de l'agence gouvernementale interpeller et arrêter des immigrants sans papiers.

En légende de la vidéo, la Maison-Blanche a cité les paroles tirées de la chanson: «Avez-vous déjà essayé ça? Au revoir 🥰», en référence au moment où Sabrina effectue sa position provocatrice.

Pourtant, sur les images issues des bodycams du Service de l’immigration, ces positions n’ont rien de lascif: il s’agit d’arrestations violentes.

Cette réplique a donc été détournée pour évoquer les positions soumises des personnes arrêtées par les agents de l'ICE. On ignore si la Maison-Blanche a obtenu l’autorisation d’utiliser la musique de Sabrina Carpenter, même si cela n’a jamais empêché l’administration de Donald Trump de le faire par le passé. Le mois dernier, le Département de la Sécurité intérieure (DHS) avait publié une vidéo pour promouvoir l'auto-déportation des clandestins en utilisant la chanson All-American Bitch d’Olivia Rodrigo.

Le commentaire d’Olivia Rodrigo sous la publication de l’administration Trump : « N’utilisez jamais mes chansons pour promouvoir votre propagande raciste et haineuse
Le commentaire d’Olivia Rodrigo sous la publication de l’administration Trump : «N’utilisez plus jamais mes chansons pour promouvoir votre propagande raciste et haineuse»Image: TMZ

Une autre vidéo récente de l'administration en cours utilisait le titre The Fate of Ophelia de Taylor Swift pour accompagner un diaporama montrant Donald Trump célébrer «Le Destin de l’Amérique», alors même qu’il est l’un des farouches opposants de la chanteuse.

Trump n'a pas utilisé du Bad Bunny encore...

Analyse
Le cauchemar de Donald Trump prépare sa revanche

La campagne présidentielle de Donald Trump pour un second mandat a suscité l’ire de nombreux artistes, dont Céline Dion, après avoir vu leur musique utilisée sans leur accord. Plusieurs d’entre eux ont dû publier un communiqué et faire appel à leurs avocats afin de contraindre le locataire de la Maison-Blanche de cesser d’utiliser leurs chansons. (sbo)

Notre avis sur le dernier album de Sabrina Carpenter
