Belle récompense pour Europa-Park, qui fête ses 50 ans. Image: www.imago-images.de

Voici le meilleur parc d'attractions du monde (les Suisses l'adorent)

Chaque année, plus de six millions de visiteurs franchissent les portes d'Europa-Park. Alors qu'il fête cette année ses 50 ans, le parc a une nouvelle fois été sacré «meilleur parc de loisirs du monde».

Un article de

Europa-Park, plus grand parc de loisirs d’Allemagne, vient à nouveau d’être élu «meilleur parc de loisirs du monde» par un jury international d’experts. Selon un communiqué du parc, il décroche ce titre pour la dixième fois. Cette année, l’entreprise familiale de Rust s’est imposée face à des concurrents prestigieux comme Walt Disney World ou Universal Studios.

La remise des prix de la revue spécialisée Amusement Today s’est tenue au parc Carowinds, à Charlotte (Caroline du Nord). Jürgen Mack, copropriétaire d' Europa-Park, y a reçu le trophée.

Jürgen Mack Image: www.imago-images.de

«Les célébrations du 50e anniversaire battent leur plein. Recevoir pour la dixième fois le “Golden Ticket Award” du meilleur parc de loisirs au monde, cette année si particulière, est un moment historique d’une valeur inestimable pour notre famille», a-t-il déclaré.

Plusieurs distinctions

Lors de la cérémonie, d’autres sites ont été distingués :

Volcano Bay , à Orlando (États-Unis), élu meilleur parc aquatique

, à Orlando (États-Unis), élu meilleur parc aquatique Busch Gardens Williamsburg , à Williamsburg (États-Unis), sacré plus beau parc de loisirs

, à Williamsburg (États-Unis), sacré plus beau parc de loisirs Stardust Racers, au parc Universal Epic Universe d’Orlando, élue meilleure nouvelle montagne russe

Le complexe aquatique Rulantica d'Europa-Park s’est de son côté classé quatrième parmi des milliers de parcs aquatiques dans le monde. La nouvelle attraction «Voltron Nevera» figure également dans le Top 10 des quelque 6000 montagnes russes en acier existant dans le monde.

La «Voltron Nevera» en images 👇 Vidéo: watson

Autre distinction: Europa-Park a décroché la deuxième place mondiale dans la catégorie «Plus beau parc de loisirs». Quant à l’«Expérience visiteurs», il a été reconnu comme le meilleur parc d’Europe.

Le jury a salué la diversité des attractions, la qualité de l’exploitation et l’équilibre entre tradition et innovation. Les spectacles, l’offre gastronomique et les hébergements ont également été très appréciés. (t-online)