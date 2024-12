Image: Shutterstock

Un tiers des Suisses ont des lacunes en maths ou en lecture

Les adultes suisses présentent de meilleures compétences de base que la moyenne. Mais pour 1,67 million d'entre eux, ce n'est pas aussi simple. Explications.

Les adultes suisses obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne des pays de l'OCDE pour leurs compétences de base en lecture, mathématiques et résolution de problèmes. Près d'un tiers d'entre eux, soit environ 1,67 million de personnes, présentent toutefois des faiblesses dans au moins un domaine, a indiqué mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Selon l'OFS, 24% des personnes évaluées ont de faibles compétences en résolution de problèmes, 22% en lecture et 19% en mathématiques du quotidien. Et 15% affichent des faiblesses dans les trois domaines. Six autres pour cent ont des déficits importants dans deux compétences.

L'OFS se réfère aux données d'une étude de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La Finlande, le Japon, la Suède, la Norvège et les Pays-Bas obtiennent les meilleurs résultats dans tous les domaines. Outre la Suisse, les valeurs moyennes de compétences du Canada, du Danemark, de l'Angleterre, de l'Estonie et de l'Allemagne, entre autres, sont également supérieures à la moyenne de l'OCDE.

Les compétences diminuent avec l'âge

Chez les 56-65 ans, plus de 30% ont de faibles compétences en lecture, contre 10% chez les 16-25 ans. La situation est similaire dans les domaines des mathématiques du quotidien et de la résolution de problèmes.

Plus le niveau de formation est élevé, plus les compétences le sont également. Plus de 40% des personnes sans diplôme post-obligatoire ont de faibles compétences dans les trois domaines. Avec un diplôme du niveau secondaire II, ce pourcentage diminue de moitié.

On constate également des différences de compétences chez les personnes ayant un profil migratoire et linguistique différent, selon l'OFS. Les personnes de nationalité suisse ou nées en Suisse ont de meilleurs résultats que celles qui ont immigré. Il en va de même pour les personnes dont la langue principale correspond à la langue du test, poursuit le communiqué.

C'est pourquoi les personnes venues des pays voisins de la Suisse présentent des valeurs de compétences similaires à celles des Suisses. Selon l'OFS, une grande partie des différences constatées selon le profil migratoire et linguistique s'explique aussi par des différences dans la structure d'âge et le niveau de formation.

Aucune différence n'est apparue entre les régions linguistiques et les grandes régions de Suisse. A Zurich et sur le Plateau, les valeurs mesurées sont légèrement supérieures à la moyenne suisse. Dans la région lémanique et en Suisse orientale, elles sont légèrement inférieures. (jzs/ats)