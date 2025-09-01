assez ensoleillé16°
Pourquoi 70 000 Labubu ont été saisis en France

SHANGHAI, CHINA - AUGUST 28, 2025 - Customers buy mini version Labubu doll in a Pop Mart store in Shanghai, China on August 28, 2025. (Photo credit should read CFOTO/Future Publishing via Getty Images ...
Des Labubu dans un magasin de Shangai, en Chine.Image: Future Publishing
Les douanes françaises ont annoncé lundi la saisie de 70 000 de Labubu, les fameuses peluches devenues virales, au cours de plusieurs opérations cet été. Il s'agissait en fait d'articles de contrefaçon.
01.09.2025, 18:2301.09.2025, 18:23
Des dizaines de milliers de fausses peluches Labubu ont été saisies durant l'été, ont annoncé lundi dans un communiqué les douanes françaises, qui ont mis la main sur pas moins de 70 000 articles de contrefaçon au total lors de différents contrôles. Les saisies ont eu lieu lors de quatre opérations distinctes en France étalées du 30 juillet au 20 août.

Le 31 juillet, 25 000 peluches «semblant contrefaire la marque Labubu» ont été saisies par les douanes dans un camion en provenance du Royaume-Uni.

Les poupées Labubu victimes d’une théorie du complot

Produites en quantités limitées par la chaîne chinoise de magasins Pop Mart, les Labubu (prononcer «La-bou-bou») sont généralement vendues dans des «boîtes mystère» où l'acheteur ignore quel modèle est à l'intérieur. L'engouement pour ces peluches a provoqué des ruées dans les plus de 400 magasins Pop Mart dans le monde.

CHONGQING, CHINA - AUGUST 28 2025: People shop in an outlet of Pop Mart, the vendor of the popular toy Labubu, in southwest China&#039;s Chongqing Municipality Thursday, Aug. 28, 2025. (Photo credit s ...
Les petites peluches en forme de monstres ont provoqué de longues queues dans les commerces.Image: Future Publishing

D'après les douanes, les peluches saisies comportaient des fautes d'orthographe, Pop Mart ayant par exemple été transformé en «Pap Mort».

Le lendemain, les douaniers de Mulhouse réalisaient une opération similaire et découvraient près de 20 000 fausses peluches Labubu dans un camion reliant l'Espagne à la Pologne.

Ces poupées cheloues exposent l’échec de Trump face à la Chine

Les douanes ont également mené des contrôles sur les marchés. Dans le sud, au marché de Vias (Hérault), deux commerçants vendaient «des peluches, figurines, cartes à jouer et porte-clés imitant des marques emblématiques telles que Coca-Cola, Nike, Minecraft, Pokémon ou encore Disney».

Contrôlé à un péage dans le nord le 20 août, un forain en possession de contrefaçons diverses reconnaissait qu'il comptait les proposer comme lots sur son stand de lancer d'anneaux. «Derrière un simple 'souvenir' acheté sur un marché ou dans une foire peut se cacher une contrefaçon», rappellent les douanes françaises. (mbr/ats)

