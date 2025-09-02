ChatGPT va instaurer un contrôle parental et voici comment

OpenAI lance un contrôle parental sur ChatGPT, après la plainte de parents américains accusant l’IA d’avoir encouragé leur fils au suicide.

OpenAI a annoncé mardi qu'elle allait instaurer un mécanisme de contrôle parental pour son outil d'intelligence artificielle ChatGPT, après que des parents américains ont accusé fin août cet agent conversationnel d'avoir encouragé leur enfant à se suicider.

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147

Urgences médicales au 144

stopsuicide.ch Afficher plus

«Dans le mois à venir, les parents pourront lier leur compte avec celui de leur adolescent» et «contrôler la façon dont ChatGPT répond à leur adolescent avec des règles de comportement du modèle», a déclaré l'entreprise américaine OpenAI dans un billet de blog.

Image: Shutterstock

D'après l'entreprise, il sera aussi possible pour les parents d'être alertés en cas de détection d'une «détresse aiguë» dans les conversations de leur enfant et de contrôler les paramètres du compte.

Un drame à l'origine du changement

Cette annonce suit un précédent billet de blog publié fin août, dans lequel l'entreprise avait indiqué qu'elle préparait un mécanisme de contrôle parental.

La veille, les parents d'un adolescent californien de 16 ans qui s'est suicidé avaient porté plainte contre OpenAI, accusant ChatGPT d'avoir fourni à leur fils des instructions détaillées pour mettre fin à ses jours et d'avoir encouragé son geste.

«Nous continuons à améliorer la manière dont nos modèles reconnaissent et répondent aux signes de détresse mentale et émotionnelle» OpenAI

OpenAI a dit prendre d'autres mesures, attendues dans les 120 prochains jours.

L'entreprise redirigera ainsi certaines «conversations sensibles» vers des modèles de raisonnement comme GPT-5-thinking, plus évolué.

«Les modèles de raisonnement suivent et appliquent plus systématiquement les consignes de sécurité», a précisé le groupe américain. (jah/ats)