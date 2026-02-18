Après sa grave chute lors de la descente, Lindsey Vonn a également perdu son chien. Image: instagram.com/lindseyvonn

Le jour de sa chute Lindsey Vonn a perdu «son grand garçon»

La championne olympique Lindsey Vonn traverse une période sombre: après son accident, elle a perdu son fidèle compagnon Leo.

Tristes journées pour la star du ski Lindsey Vonn: l’Américaine a lourdement chuté le 8 février lors de la descente olympique et a depuis dû subir plusieurs opérations. La skieuse de 41 ans a désormais annoncé qu’un jour après sa chute, son chien adoré Leo est décédé. «Leo nous a quittés et a rejoint Lucy et Bear au ciel», a écrit Vonn dans une publication Instagram.

«Le jour de ma chute, Leo est tombé lui aussi. On lui avait récemment diagnostiqué un cancer du poumon (il avait survécu à un lymphome il y a un an et demi), mais son cœur l’a finalement lâché. Il souffrait et son corps ne pouvait plus suivre son esprit si fort.»



«Allongée dans mon lit d’hôpital, le lendemain de ma chute, nous avons dit adieu à mon grand garçon. J’ai perdu tant de choses qui comptaient pour moi en si peu de temps. Je n’arrive pas à y croire. Mon garçon était avec moi depuis ma deuxième rupture des ligaments croisés, quand j’avais le plus besoin de lui. Il me tenait compagnie sur le canapé pendant que je regardais les Jeux olympiques de Sotchi. Il me relevait quand j’étais au plus bas. Il se couchait près de moi, me faisait des câlins, me faisant toujours me sentir en sécurité et aimée. En treize ans, nous avons traversé tellement d’épreuves ensemble.»

Lindsey Vonn a passé ces derniers jours dans un lit d’hôpital. Image: instagram.com/lindseyvonn

Pour la championne olympique de descente en 2010, qui s’était déjà alignée à Cortina avec une rupture des ligaments croisés du genou gauche, une nouvelle opération est prévue aujourd’hui. «Quand je fermerai les yeux, je penserai à lui», a déclaré Vonn. «Leo sera pour toujours mon premier grand amour.» (nih/sda/jah)