Le Jura pleure son plus illustre poète, Alexandre Voisard

Alexandre Voisard. Keystone

Le Jura perd mardi Alexandre Voisard, l'un de ses plus illustres hommes de lettres, ainsi qu'un militant de la Question jurassienne. Il est mort à l'âge de 94 ans.

Le poète, écrivain et autonomiste jurassien Alexandre Voisard est décédé mardi à l'âge de 94 ans, a indiqué mardi sa famille. Auteur du poème «Ode au pays qui ne veut pas mourir», il avait contribué à l’éveil culturel du canton.

Le décès annoncé par le Quotidien jurassien a été confirmé par la famille. Résidant à Courtelevant, en France voisine depuis 1992, l'écrivain ajoulot a été hospitalisé à Porrentruy (JU) lundi soir à la suite d'un malaise.

Outre ses activités littéraires et artistiques, l'auteur était une figure importante de la Question jurassienne. Membre du Mouvement séparatiste jurassien, puis du Rassemblement jurassien, dès 1947, il deviendra le premier délégué aux affaires culturelles du canton à son entrée en souveraineté en 1979. Il a aussi été député socialiste au Parlement jurassien de 1979 à 1983.

La lecture prévue devient hommage

Un hommage a du reste été rendu au poète et militant cette année dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du plébiscite d'autodétermination du 23 juin. Et Alexandre Voisard était attendu pour une rencontre avec le public autour de son dernier ouvrage, le 23 novembre prochain à la Bibliothèque cantonale jurassienne à Porrentruy. L’événement sera maintenu sous forme d’hommage au poète, indique l'Etat jurassien mardi.

Dans un communiqué diffusé dans l'après-midi, le Gouvernement jurassien dit apprendre avec tristesse le décès de l'auteur:

«Considéré comme le plus illustre poète jurassien du XXe siècle, il a marqué toute une génération par ses textes engagés en faveur de l'indépendance du canton du Jura. Nous saluons la mémoire d'un artiste d'exception et d'un homme engagé»

L'exécutif jurassien rappelle notamment que certains des textes les plus engagés du poète de la révolution jurassienne, «Ode au pays qui ne veut pas mourir» et «Liberté à l’aube» sont scandés par la foule lors des Fêtes du Peuple jurassien. Son activité artistique et culturelle a pris une place déterminante dans la lutte jurassienne pour la liberté, valeur qu’il a tant chérie durant sa vie, ajoute le Gouvernement jurassien.

La conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider a pour sa part salué sur X l'«œuvre universelle, foisonnante, espiègle et profonde à la fois» de ce «poète épris de liberté, militant jurassien, camarade et ami».

Près de 50 ouvrages

De son premier livre, à l'âge de 24 ans, jusqu'à son dernier souffle, Alexandre Voisard a toujours écrit. Il est l'auteur de près d'une cinquantaine d'ouvrages. L'un de ses nombreux récits, «L'Année des treize lunes», a été adapté au cinéma par Bertrand Theubet qui en a tiré le film intitulé «Le Cri du Lézard», sorti à l'écran en 1988.

Après une enfance tumultueuse et des études inachevées, il part à l'âge de 20 ans à Genève où il mène une vie de bohème et y fait l'apprentissage de la scène. Le mal du pays et un porte-monnaie vide le feront rentrer dans le Jura où il participe dès le début à la lutte autonomiste et où il publie son premier livre «Ecrit sur un mur», en 1954.

Selon son vœu, il sera inhumé à Fontenais, village voisin de Porrentruy où il a longtemps vécu, d’où il est originaire et citoyen d’honneur. (sda/ats)