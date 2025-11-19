Cindy Gallop (médaillon) a fondé la plateforme Make Love Not Porn. Elle sera à Lausanne le 21 novembre 2025. Image: watson

«Ils ont pleuré après avoir vu leur première vidéo»: elle gère un site porno

Cindy Gallop sera l'une des intervenantes de l'événement TEDxLausanneWomen le 21 novembre prochain. Elle a fondé Make Love Not Porn, un site de contenu pour adultes. Le but? Mettre en avant une sexualité ancrée dans la réalité. Entretien.

Les images qui défilent sur la page d'accueil de Make Love Not Porn laissent peu de place à l'imagination. Nous sommes sur un site de vidéos pour adultes.

Sa différence? Le contenu, réalisé par monsieur et madame Tout-le-Monde, a pour objectif de promouvoir une sexualité ancrée dans la réalité. La gestion est, quant à elle, opérée par six personnes qui sélectionnent attentivement les profils des auteurs et approuvent chaque enregistrement. Cindy Gallop, la fondatrice, fait partie des membres de l'équipe. Elle est l'une des invitées de l'événement TEDxLausanneWomen, qui aura lieu le vendredi 21 novembre au SwissTech Convention Center à Ecublens.



La cheffe Anne-Sophie Pic et la présidente du Comité International Olympique Kirsty Coventry font partie des intervenantes.

Pourquoi avez-vous créé une telle plateforme?

Cindy Gallop: Je fréquente des hommes plus jeunes. Il y a 18 ans, je me suis rendu compte durant mes rapports intimes avec des partenaires dans la vingtaine que la pornographie devient une forme d'éducation sexuelle lorsqu'on ne parle pas ouvertement et honnêtement de sexualité.

«Au lit, je me suis retrouvée dans des situations cocasses et je savais que ce type de comportement venait du porno» Cindy Gallop, fondatrice de Make Love Not Porn

Je ne devais pas être la seule à expérimenter cela. Mais à l'époque, personne n'en parlait! J'ai donc fondé un site internet dont le but était de mettre par écrit les différences entre la fiction et la réalité.

«Par exemple: dans le porno, les femmes n'ont pas de poils pubiens. Dans la vraie vie, elles peuvent en avoir ou non, c'est selon leur choix»

J'ai lancé la plateforme en 2009 lors d'une conférence TED. La réponse a été extraordinaire et mondiale. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des personnes homosexuelles et hétérosexuelles me parlaient de leur sexualité et de leurs habitudes en matière de consommation de pornographie. Je me devais de porter ce projet plus loin. C'est ainsi qu'est née Make Love Not Porn.

«Le portail comptabilise désormais 150 000 visiteurs par mois et 500 créateurs»

Cindy Gallop, 65 ans, entrepreneure britannique et fondatrice de la plateforme Make Love Not Porn. Image: Kevin Abosch

Avez-vous des Suisses ou des Suissesses dans vos utilisateurs ou vos créateurs de contenu?

En juillet 2025, les Suisses étaient le quatrième pays le plus présent sur la plateforme après les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Aujourd'hui, ils occupent la douzième place.



Vos vidéos sont majoritairement en anglais. D'autres pays devraient donc vous envoyer du contenu pour favoriser la diversité?

Chaque nation a une identité sexuelle. Cela fait partie des traditions, de l'héritage. Les gens font l'amour différemment selon la société de laquelle ils sont issus.

«Les Suisses, représentez votre pays! Montrez comment le sexe est une source de fierté nationale»

Avec vos cinq collègues, vous vous occupez de gérer tout le contenu de Make Love Not Porn. Quelle est la plus-value?



«Le monde de la tech est gouverné par de jeunes hommes blancs. Ils créent les plateformes qui dominent notre société: Meta, OpenAI, Snapchat, TikTok» Cindy Gallop

Mais ils ne sont pas la cible de violences sexistes et sexuelles, de racisme, de viol, de harcèlement en ligne. Ils ne prennent donc aucune mesure pour en empêcher ces comportements, car ils ne les expérimentent pas.

«Les personnes qui subissent ces violences ont imaginé des plateformes sûres, mais elles ne reçoivent pas les fonds nécessaires pour les financer. Nous ne réalisons pas à quel point Internet pourrait être plus sécurisé s'il était conçu au travers du regard féminin.» Cindy Gallop

Mon équipe et moi-même regardons toutes les vidéos. Nous nous assurons que les personnes savent qu'elles sont filmées. Si nous avons un mauvais ressenti, nous ne publions pas. Chaque créateur doit remplir un formulaire strict, en validant notamment son identité à l'aide de deux documents – passeport et permis de conduire, par exemple. Les commentaires sont lus et approuvés.

«Nous avons peu de revenus pour financer notre entreprise et cela fait 13 ans que nous fonctionnons ainsi. Imaginez ce que TikTok, Snapchat ou Instagram pourraient faire en termes de sécurité avec leur argent»

Aujourd'hui, il existe des plateformes de partage de vidéos pornographiques comme OnlyFans ou Mym, en France. Elles font l'objet de nombreuses dérives, les femmes étant les principales victimes. Comment vous placez-vous par rapport à ces sites?

Nous sommes l'opposé. Nous mettons en avant l'égalité dans la sexualité, l'amour, les relations et l'orgasme.

«Nos contenus sont d'ailleurs une révélation pour les hommes. Ils nous remercient de leur offrir quelque chose qu'ils ne retrouvent nulle part sur Internet: un endroit où ils peuvent être ouverts émotionnellement et vulnérables dans le sexe. Beaucoup ont pleuré après avoir regardé leur première vidéo.»

Nous montrons également que les femmes aiment autant le sexe que les hommes.

«Nous célébrons les vrais corps, les poils, les différentes tailles de pénis et de seins. Rien ne fait plus plaisir que de voir des gens de toutes les morphologies passer des moments incroyables au lit»

C'est ce que veulent voir les gens en 2025?

Tout le monde veut expérimenter l'amour, l'intimité, la connexion émotionnelle. D'ailleurs, j'ai récemment créé Make Love Not Porn Academy, un second site dont le but est d'éduquer à la sexualité. Les parents, par exemple, pourront trouver des informations et expliquer quel est le bon comportement à adopter. C'est au travers de l'éducation sexuelle des enfants et des jeunes que nous pourrons mettre fin à la culture du viol (réd: un climat social qui permet à la violence sexuelle d'être normalisée et justifiée).