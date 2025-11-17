Pour Sophie Gregoire, ce n'est pas si simple de voir son ex roucouler aux bras de Katy Perry. image: dr et getty, montage watson

L'ex de Trudeau brise le silence sur son couple avec Katy Perry

Sophie Gregoire, l'ex-femme de Justin Trudeau, s'est exprimée pour la première fois sur la romance entre l'ancien premier ministre canadien et la chanteuse Katy Perry.

Voici quelques semaines, la planète ébahie a constaté la mise en couple de deux individus provenant de planètes complètement différentes: l'ancien premier ministre canadien aka l'ex-bô gosse de la politique, Justin Trudeau, et la chanteuse-et-astronaute-à-ses-heures-perdues, Katy Perry.

Le duo, âgé respectivement de 53 ans et 41 ans, a été aperçu ensemble pour la première fois en juillet, lors d'un dîner à Montréal. Depuis, leur relation a connu une trajectoire en dents de scie. Très vite, des rumeurs ont circulé selon lesquelles leur liaison s'était déjà «refroidie». La raison? Trudeau aurait été agacé par toute l'attention médiatique que leur rendez-vous avait suscitée.

Puis, on a découvert des photos torrides les montrant en train de s'embrasser sur le yacht de Perry. Fin octobre, les tourtereaux ont officialisé leur relation lors de la fête du 41e anniversaire de la chanteuse, à Paris.

Face à toute cette effervescence romantico-peoplesque, une personne est restée suspicieusement silencieuse: l'ex de Justin Trudeau. Son nom? Sophie Gregoire. L'animatrice de télévision et chanteuse canadienne de 50 ans a été mariée à Justin Trudeau de 2005 à 2023. Les deux sont coparents de trois enfants: Xavier, 18 ans, Ella-Grace, 16 ans, et Hadrien, 11 ans. Après 18 ans de mariage, chacun a pris des chemins séparés, tout en déclarant rester «une famille unie».

Sophie Gregoire et Justin Trudeau ont été mariés pendant 18 ans. Image: Chris Jackson Collection

Des émotions refoulées

Cela dit, l'animatrice télé a récemment été l'invitée d'un podcast intitulé Arlene Is Alone. Dans celui-ci, elle a lâché quelques confidences intimes et inattendues sur le nouveau couple que forment son ex avec la chanteuse Katy Perry.

Il faut dire que l'animatrice Arlene Dickinson a su poser les questions qui chatouillent. Elle lui a notamment demandé comment elle faisait pour «garder son sang-froid» face à tout le «tsoin tsoin» entourant la romance entre Trudeau et Perry.

La quinquagénaire a révélé que oui, cela «l'affectait en coulisses». Assurant qu'il est «normal de ressentir cela», elle a ajouté:

«Je suis parfaitement consciente que beaucoup de choses publiques peuvent être traumatisantes, nous sommes humains»

Ainsi, voir son ex jouer aux amoureux transits avec la guillerette chanteuse et devant les paparazzis a suscité bien des émotions dans le coeur de l'animatrice. Mais celle-ci, a-t-elle expliqué en long et en travers durant le podcast, compte tout faire pour rester digne. Sophie Gregoire a en effet souligné que sa réaction était «la seule chose qu'elle pouvait contrôler», et qu'elle a donc «choisi de rester respectueuse».

«La façon dont vous réagissez aux choses, c'est votre choix. Alors, je choisis d'essayer d'écouter la musique plutôt que le bruit» Sophie Gregoire durant le podcast

Au fond de son coeur, par contre, c'est la tempête. «Cela signifie-t-il que je ne suis pas passée à travers plusieurs émotions? Que je n’ai pas pleuré, n’ai pas crié, n’ai pas ri? Non. D’autant plus que j’ai un cœur super tendre. Mais c’est ma décision, j’ai fait mon choix, entre l’émotion et la réaction.»

Autrement dit, l'ex éplorée s'autorise à ressentir toutes les émotions - qu'il s'agisse de colère ou de déception - mais elle compte toujours faire passer sa famille avant tout. Malgré leur séparation en août 2023, Sophie Grégoire et Justin Trudeau continuent à partager une vie de famille qui se veut sereine.

«Nous avons pris la décision commune et consciente que notre famille était notre plus grande création et nous allions la nourrir ensemble, peu importe si nous avons des chemins de vie différents (...) Ce n’est pas toujours facile à vivre, mais c’est très adulte.» Sophie Gregoire

A n'en point douter, Katy n'a pas à s'en faire, l'ex de son chéri ne va pas interférer dans leur relation, et compte rester aussi digne que réservée. Pour l'instant?

