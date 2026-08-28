Une injection de trop, quelques kilos en moins et la machine médiatique s’emballe. Une étude s’est penchée sur les célébrités dont l’apparence a suscité le plus de commentaires négatifs dans la presse.

Voici les dix célébrités les plus critiquées sur leur physique

Qui se prend le plus de remarques désagréables sur son physique? Une étude a analysé des milliers d’articles consacrés à l’apparence des stars. Et entre injections, perte de poids et obsession de la minceur, Hollywood n’en sort pas vraiment grandi.

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A Hollywood, vieillir est compliqué. Vieillir naturellement aussi. Perdre du poids? Suspect. En prendre? Pas beaucoup mieux. Et lorsqu’une célébrité tente de modifier son apparence à coups de médecine esthétique, Internet se charge généralement de lui rappeler qu’elle aurait peut-être mieux fait de s’abstenir.

Une étude publiée en août 2026 par Duel.com s’est intéressée à ce phénomène en recensant plusieurs polémiques récentes liées à l’apparence de célébrités et les articles publiés à leur sujet. Les chercheurs ont classé chaque article selon sa tonalité: «positive», «neutre» ou «négative». Cette dernière catégorie englobe notamment les textes critiques ou moqueurs et ceux employant des expressions particulièrement dures telles que «squelettique» ou «d’une maigreur effrayante».

Résultat: une actrice de Sex and the City écrase la concurrence.

Kristin Davis, cible numéro un

Avec 77,8% d’articles considérés comme négatifs sur un total de 3429, Kristin Davis arrive largement en tête du classement. L’interprète de Charlotte York a été abondamment commentée ces dernières années pour avoir eu recours aux injections esthétiques.

Kristin Davis a raconté avoir été profondément affectée par les critiques visant les injections esthétiques auxquelles elle avait eu recours. Getty Images Europe

L’actrice elle-même avait raconté avoir fait retirer certains fillers après les nombreuses critiques reçues sur son visage. «J’ai eu recours aux fillers et parfois le résultat était bon, parfois mauvais», avait-elle expliqué au Telegraph, ajoutant avoir été «ridiculisée sans relâche» et en avoir pleuré.

Depuis leur dissolution, son apparence continue d’ailleurs d’alimenter les commentaires, cette fois souvent pour saluer son retour à un visage jugé plus «naturel». Selon l’étude de Duel.com, seuls environ deux articles sur dix consacrés à cette transformation échappent à une tonalité critique.

Le poids omniprésent

Derrière Kristin Davis arrive Kelly Osbourne. Sur les quelque 11 200 articles analysés concernant son apparence, 46,7% sont classés comme négatifs. Sa spectaculaire perte de poids, particulièrement commentée après une apparition à un défilé Louis Vuitton, a suscité une avalanche de réactions.

La spectaculaire perte de poids de Kelly Osbourne ces derniers mois a déclenché une avalanche de commentaires - et de fake news. GC Images

Une image de la Britannique vêtue d’une robe blanche, qui aurait généré plus de 700 000 réactions, aurait par ailleurs été retouchée, voire créée à l’aide de l’intelligence artificielle, selon l’étude. Ce qui n’a pas empêché la polémique de prendre de l’ampleur.

L’actrice sud-coréenne Kim Ji-won complète le podium. Sa silhouette amincie a inquiété certains fans et généré plus de 500 articles: 44% d’entre eux sont considérés comme négatifs.

La silhouette amincie de l’actrice sud-coréenne Kim Ji-won a suscité l’inquiétude de certains fans. Image: ImaZinS Editorial

Suivent Melissa McCarthy (37,5%), Demi Moore (36,4%), Cynthia Erivo (36,4%), Courteney Cox (31,3%), Mindy Kaling (20%), Jim Carrey (20%) et Ariana Grande (15,4%).

La perte de poids de Melissa McCarthy a rapidement alimenté les spéculations autour de l’Ozempic. Image: FilmMagic

Méthodologie Menée en août 2026, l'étude de Duel.com a recensé les articles consacrés à des polémiques récentes autour de l’apparence de célébrités ont été classés selon leur tonalité positive, neutre ou négative. Le classement repose sur la proportion de contenus négatifs.

Ozempic, maigreur et inquiétudes

Melissa McCarthy a notamment vu sa transformation physique associée à l’Ozempic après son apparition aux Golden Globes. Selon Duel.com, plus de 9800 articles ont évoqué son apparence depuis janvier 2026. Demi Moore a suscité un volume médiatique encore plus impressionnant: 53 562 articles recensés, dont environ 19 500 considérés comme négatifs.

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En cause, notamment, son apparition à Cannes et les commentaires et inquiétudes concernant sa minceur.

Mais c’est Ariana Grande qui a généré, de très loin, le plus grand nombre d’articles parmi les dix personnalités du classement: 94 450. La proportion de contenus négatifs est toutefois nettement plus faible, à 15,4%.

La minceur d’Ariana Grande suscite régulièrement commentaires et inquiétudes, au point que la chanteuse a déjà demandé au public de cesser de commenter le corps des autres. Keystone

Au-delà du classement, l’étude met surtout en évidence une constante: le poids reste le carburant favori des commentaires sur le physique des stars. Sept des dix plus importantes vagues de réactions négatives analysées seraient liées à un changement soudain de silhouette ou à des interrogations autour du poids et de l’alimentation.

Une tendance qui illustre une contradiction tenace à Hollywood: les célébrités sont scrutées lorsqu’elles grossissent, lorsqu’elles maigrissent, lorsqu’elles vieillissent et lorsqu’elles tentent précisément de masquer les signes du temps. «Un déluge permanent de commentaires critiques sur l’apparence d’une personne n’est jamais justifié», estime un porte-parole de Duel.com.

Selon lui, malgré la progression du mouvement body positive et la présence accrue de mannequins et actrices aux morphologies diverses, Hollywood serait en train de retomber dans une valorisation d’une «minceur malsaine».

«L’important est de faire évoluer la conversation: plutôt que de parler de “l’air affreux” de telle ou telle personne, il faudrait s’interroger sur l’industrie dans son ensemble et sur la facilité avec laquelle les gens se laissent entraîner dans cette dynamique» Un porte-parole de Duel.com

Pour Duel.com, le débat devrait donc moins porter sur le fait de déterminer si une célébrité «a mauvaise mine» que sur les standards imposés par l’industrie et leur influence sur le public. (mbr)

Vidéo: watson