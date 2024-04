Avec sa technique, Rachel Spencer n'embarque que 9 pièces et arrive à se créer 19 looks différents. Image: watson / dr

Vous voulez être stylée avec presque rien? Voici l'astuce 3-3-3

Sur TikTok, le challenge «3-3-3» cartonne. En gros, vous ne gardez que l'essentiel, vous mixez à l'infini, vous détournez les vêtements de leur usage premier et pouf! Magie, vous êtes stylée. On vous explique comment y arriver sans avoir l'air de vous être habillée dans le noir.

Plus de «Société»

Une armoire qui déborde mais «rien à me mettre». C'est ça, on connaît. Arrêtez, c'est faux. En plus, avec la technique mode du 3-3-3, vous allez carrément pouvoir faire un immense tri, virer ce pull moche que vous gardez «parce qu'on sait jamais» et avoir plusieurs looks stylés avec peu de pièces.

Oui, c'est possible. On doit l'astuce de la garde-robe capsule «3-3-3» à une influenceuse mode, une certaine Rachel Spencer, qui prouve sur TikTok que «less is more». Les vidéos de sa technique minimaliste ont été vues des tonnes de fois.

Un dressing capsule 3-3-3

Pour y parvenir, selon cette Rachel Spencer, il faut sélectionner trois hauts, trois bas, et trois paires de chaussures. Premier défi: trouver trois pièces de chaque qui peuvent être portées de différentes manières.

Des exemples? OK. Prenez un bête cardigan. On le porte généralement avec les boutons ouverts. Ou fermés. Voilà déjà deux options. Mais on peut le porter aussi à l'envers, entièrement boutonnés, ou avec un seul bouton attaché pour un style dos nu. On peut aussi le porter dans n'importe quel sens avec les épaules dénudées. Ou à l'envers pour créer une encolure large. Ou croiser les boutons du bas pour le raccourcir:

Comme ça 👇🏽

Besoin d'autres exemples de détournements et options possibles avec des basiques? D'accord. Une jupe longue peut être portée au-dessus de la poitrine pour la transformer en robe courte. On peut y ajouter une ceinture, ou pas. Une jupe courte peut devenir un bustier. Une robe avec une boutonnière peut être portée par-dessus un jeans et un t-shirt pour donner l'impression qu'il s'agit d'un kimono.

Et là vous vous dite: «C'est quand même un peu perché, la mini-jupe qui devient un bustier quand même...»

Vous préférez des exemples plus soft pour débuter? Fallait le dire. Prenez un chemisier suffisamment long. Vous pouvez le porter comme une robe, avec ou sans ceinture, avec un gilet ouvert, ou fermé. Vous pouvez porter ce chemisier par-dessus un jeans de manière désinvolte, ou à moitié rentré, ou complètement dans le pantalon. Ou en jaquette, avec un t-shirt.

La dame va vous montrer directement 👇🏽

A la place du jeans, vous pouvez faire exactement la même chose avec une jupe. Vous pouvez boutonner entièrement le chemisier, ou choisir de ne fermer que les boutons du haut, ou un seul. Et avec tous ces exemples, on n'a mentionné qu'une jupe, un jeans, un chemisier, un cardigan et un t-shirt. Je continue?

Des basiques pour une infinité de looks

Cette technique du 3-3-3 ne signifie pas qu'il faut virer tout son dressing. Rachel Spencer nous prouve simplement qu'avec de beaux basiques, quelques accessoires, un peu de créativité et d'audace, on peut créer une immense variété de tenues. Et tout ça sans avoir encore parlé des chaussures. Imaginez toutes les tenues mentionnées plus haut, avec des ballerines (oui, on a de nouveau le droit en 2024, même si c'est déplorable), ou avec des Doc Martens, ou avec des talons. N'importe lesquels.

Au pire, se référer à la «wrong shoe theory» 👇🏽

Plus simple encore: prenez la classique petite robe noire, à porter sans rien. Vous lui rajoutez un gilet. Ou un perfecto. Ou un trench. Ou une veste en jeans ajustée. Ou une ample, dont vous retroussez les manches. Ou pas. Vous avez déjà sept looks différents. À ces sept looks différents, ajoutez soit une paire d'escarpins, ou plutôt des baskets blanches classiques. Ou non, disons des Doc Martens.

Hypnotique 👇🏽

Ça fait combien de tenues différentes, qui vont du classique au rock, en passant par le streetwear et le romantique?

Astuce maison: Et si vous avez un pull qui traîne (celui qui est sur la chaise des vêtements «mi-propres»), vous le posez sur vos épaules et hop! Voilà un look validé par le PLR.

Tenez, à cette petite robe noire, on ajoute un foulard un peu classique, genre carré de soie imitation Hermès (si vous avez plus de moyens que moi, prenez un vrai, bande de bourgeois), et vous le nouez autour du cou comme une hôtesse de l'air. On le préfère dans les cheveux? OK, pas de souci. Finalement, et si on l'attachait autour de la taille? Mmhh, vraiment trop chou.

Bon, on prend les mêmes et on recommence, mais avec un bandana rouge cette fois. Et puis zut, on ajoute une casquette à l'ensemble et hop! Un style résolument plus streetwear. Vous voyez où je veux en venir? Tout est possible.

Encore une? D'accord 👇🏽

Allez, on ne s'arrête pas en si bon chemin. À ces différents looks, on ajoute des bijoux: un collier de perles emprunté à Mamie. Mmhh, sortons maintenant la quincaillerie lourde et voyons ce que ça donne avec un gros bracelet et des boucles d'oreilles dorées XXL. Wow. «La plus belle pour aller danser.»

Toutes ces options juste avec votre bête petite robe noire, des vestes que vous possédez déjà et quelques accessoires. Pas mal, non?!

Vous allez désormais voyager léger, mais stylé

Personne ne vous demande de devenir des adeptes du minimalisme et de tout bazarder. Après, si cette astuce «3-3-3» permet à certaines de désencombrer leur armoire, tant mieux, mais l'idée, c'est avant tout d'oser et de faire preuve de créativité.

Vous pouvez vous imaginer plusieurs dressings capsules en fonction des saisons, des différentes occasions... En bref, débrouillez-vous, mais surtout, amusez-vous.

La mode, ça sert à s'amuser (et à s'habiller, oui) 👇🏽

Cette technique peut aussi aider les aficionados des achats compulsifs à mieux gérer leurs sessions de shopping. «Ce vêtement peut-il être porté de différentes manières, avec différentes chaussures, des accessoires ou des basiques?» Si la réponse est non, on repose gentiment le cintre et on s'éloigne sans geste brusque.

Et voici l'édition Fashion Week 👇🏽

En fait, voyez surtout cette méthode comme une opportunité de réaliser qu'on peut faire beaucoup, avec assez peu finalement. Pour partir en vacances avec une petite valise MAIS de nombreuses de possibilités de looks, c’est l'idéal. Prends ça dans les tibias, easyjet et ton minuscule bagage cabine.

Allez, à vous de jouer!