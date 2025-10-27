Björn Andrésen, «le plus beau garçon du monde», est mort à 70 ans

Björn Andrésen, révélé à 15 ans par Luchino Visconti dans Mort à Venise, est mort à 70 ans. Devenu icône malgré lui, l’acteur suédois a longtemps raconté la face sombre de cette gloire précoce.

Björn Andrésen, le 23 août 2021. Image: TT News Agency

Björn Andrésen, acteur suédois connu pour son rôle dans «Mort à Venise» (1971) où il incarne l'ange blond, est mort à l'âge de 70 ans, a confirmé lundi à l'AFP la co-réalisatrice d'un documentaire consacré à sa vie.

A 15 ans, il se fait démarcher par le réalisateur italien Luchino Visconti, qui est à la recherche du parfait éphèbe pour interpréter Tadzio, un bel adolescent pour lequel Gustav von Aschenbach, interprété par Dirk Bogarde, nourrit une obsession.

Andrésen est décédé samedi des suites d'un cancer, «nous l'avons appris par sa fille», a déclaré à l'AFP Kristina Lindström, qui a réalisé avec Kristian Petri un documentaire sur la vie de l'acteur suédois diffusé en 2021. Elle a salué la mémoire d'une personne «courageuse» pour avoir raconté les difficultés de sa vie au grand public.

«C'est une situation particulière quand on passe autant de temps ensemble pendant tant d'années. Même si je savais qu'il était malade, c'est quand même une forme de stupéfaction. Le fait que ce soit pour toujours, qu'il ne soit plus là, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à réaliser.»

Dépression et addiction

Le rôle de Björn Andrésen dans le célèbre film franco-italien, qui lui vaut l'épithète de «plus beau garçon du monde», le propulse vers la notoriété. Cette image lui colle à la peau et il racontera plus tard comment cette expérience l'a plongé dans la dépression et l'addiction.

Björn Andrésen en 1971. Image: SCANPIX SWEDEN

Après la première de «Mort à Venise», Luchino Visconti l'avait emmené dans un club gay avec un groupe d'hommes, où il s'est «bâfré» d'alcool pour anesthésier son sentiment de solitude, racontait-il en 2021 au journal Expressen.

«Je n'ai eu aucun problème pendant le tournage. Mais une fois celui-ci terminé, j'avais l'impression d'être une sorte de proie jetée en pâture aux loups. Physiquement, il ne m'est rien arrivé, mais c'était tout de même très désagréable.»

L'année suivante, lors d'un voyage au Japon, il est encouragé à consommer de la drogue pour oser chanter devant un public, selon les médias suédois. Né le 26 janvier 1955 à Stockholm, il grandit sans père et sa mère se suicide alors qu'il a dix ans. Il est élevé par ses grand-parents. En 2019, il apparait dans «Midsommar» d'Ari Aster, où il joue le rôle du vieillard Dan. (jah/afp)