Liam Payne est décédé dans la capitale argentine, à Buenos Aires. Keystone

Mort de Liam Payne: son fournisseur de drogue présumé arrêté

Une nouvelle arrestation a été annoncée par la police argentine dans l'affaire du décès de Liam Payne, l'ancien membre du groupe One Direction, décédé à 31 ans.

L'une des deux personnes accusées d'avoir fourni de la drogue au chanteur britannique Liam Payne avant sa mort en octobre 2024 dans un hôtel de Buenos Aires a été arrêtée, ont indiqué vendredi à l'AFP des sources policières.

L'homme, identifié comme Braian Paiz, est accusé d'avoir livré de la cocaïne à Liam Payne deux jours avant la chute mortelle du chanteur du balcon de sa chambre d'hôtel. Il fait partie des cinq personnes poursuivies dans cette affaire.

Le domicile de Paiz, à Budge, dans la province de Buenos Aires, a été perquisitionné par la police et le détenu a été présenté à la justice.

Le parquet avait déclaré lundi que Paiz était «accusé d'avoir livré de la cocaïne» à Liam Payne, à qui il avait rendu visite à son hôtel le 14 octobre et qu'il avait «accompagné jusqu'à la chambre No 310, entrant avec lui dans la chambre». Il y est resté près de cinq heures.

Il a déclaré à Telefe Noticias:

«Nous avons passé la nuit, nous nous sommes défoncés (...) il s'est passé quelque chose d'intime»

Vente établie

En novembre, Braian Paiz a nié dans une interview avoir fourni de la drogue à Payne, tout en admettant l'avoir rencontré et avoir passé du temps avec lui dans sa chambre.

La justice argentine a elle établi qu'il y avait eu «fourniture de drogue contre de l'argent» et a ordonné lundi la détention provisoire de deux des cinq personnes poursuivies, dont Paiz.

«Trois des accusés ont été inculpés sans détention provisoire pour homicide involontaire, et les deux autres pour le délit de fourniture de drogue» avec détention provisoire, avait déclaré le parquet.

Il s'agit de «RLN, agent de la victime (en Argentine) et qui accompagnait Payne lors de ce voyage à Buenos Aires afin de faire renouveler son visa américain; la directrice de l'hôtel, GAM, et le chef de la réception de l'hôtel, ERG», et sont passibles d'une peine de un à cinq ans de prison, selon le parquet.

Liam Payne, 31 ans, a été retrouvé mort le 16 octobre à la suite de «multiples traumatismes» et d'une «hémorragie interne et externe» après une chute du balcon de sa chambre d'hôtel à Buenos Aires, où il résidait depuis quelques jours.

Selon l'enquête, il avait consommé de l'alcool, de la cocaïne et des antidépresseurs avant sa mort. (ats)