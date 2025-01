Cette icône rebelle du rock n'est plus

Marianne Faithfull s’est éteinte paisiblement à Londres le 30 janvier. Image: Redferns

La chanteuse et actrice britannique Marianne Faithfull, voix emblématique des années 1960 et figure incontournable du rock, est décédée à l’âge de 78 ans à Londres, a annoncé jeudi son porte-parole.

Plus de «Société»

«C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de la chanteuse, compositrice et actrice Marianne Faithfull. Elle s’est éteinte paisiblement à Londres aujourd’hui, en compagnie de sa famille. Elle nous manquera beaucoup», poursuit le communiqué.

Marianne Faithfull, en 2016, à Paris. Getty Images Europe

Née le 29 décembre 1946 à Hampstead, Marianne Faithfull grandit dans une famille d’intellectuels: son père, Robert Glynn Faithfull, était professeur de psychologie et sa mère, Eva von Sacher-Masoch, une aristocrate autrichienne, descendante du célèbre écrivain Leopold von Sacher-Masoch.

Sa carrière musicale décolle en 1964, lorsqu’elle est repérée par Andrew Loog Oldham, le manager des Rolling Stones, qui lui offre la chanson As Tears Go By, écrite par Mick Jagger et Keith Richards. A seulement 17 ans, elle devient une étoile montante de la scène londonienne et la compagne de Mick Jagger, incarnant le glamour et l’excès du Swinging London.

Le couple, en 1967. imago

Mais derrière l’image de muse des Stones, Marianne Faithfull connaît une existence tumultueuse. Plongée dans la toxicomanie au début des années 1970, elle traverse une période d’errance et de précarité, vivant même dans la rue.

Contre toute attente, elle revient en force en 1979 avec l’album Broken English, un chef-d’œuvre post-punk où sa voix, désormais rauque et marquée par les épreuves, révèle toute sa profondeur. Dès lors, elle impose son propre style, s’éloignant des ballades douces de ses débuts pour explorer des territoires plus sombres et intenses.

Un lien fort avec la Suisse

Marianne Faithfull a également marqué la scène musicale suisse. Entre 1995 et 2009, elle s’est produite à cinq reprises au Montreux Jazz Festival, où son charisme et son timbre unique ont conquis le public. En 2014, elle donne un dernier concert à Zurich.

Outre la musique, elle s’est illustrée au cinéma et au théâtre, jouant notamment dans Hamlet de Tony Richardson en 1969 et collaborant avec des réalisateurs comme Jean-Luc Godard et Sofia Coppola. Son autobiographie, Faithfull, publiée en 1994, revient sans fard sur sa vie de gloire et de chute, de souffrance et de renaissance. Artiste insoumise et voix d’une génération, Marianne Faithfull laisse derrière elle un héritage musical et littéraire inoubliable. (mbr/ats/afp)