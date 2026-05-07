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Les premières images du film sur Johnny Hallyday dévoilées

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Johnny Hallyday est décédé le 5 décembre 2017.Image: AP

Les premières images du film sur Johnny Hallyday dévoilées

Paris Match s'est entretenu avec le réalisateur Cédric Jimenez ainsi qu'avec Benjamin Voisin, qui incarnera le légendaire rockeur français à l'écran.
07.05.2026, 09:1307.05.2026, 09:13

Le tournage du biopic sur le chanteur français Johnny Hallyday, avec l'acteur Benjamin Voisin dans le rôle de la rockstar, débutera le 1er juin pour une sortie prévue au «premier semestre 2027», a indiqué le producteur Hugo Sélignac dans Paris Match.

L'hebdomadaire, qui met à la une de son numéro en kiosque mercredi une photo de Benjamin Voisin, dans le rôle de Johnny et guitare à la main, a notamment interviewé le producteur, le réalisateur Cédric Jimenez, ainsi que l'acteur, qui a repris le rôle après la défection en début d'année de Raphaël Quenard.

Benjamin Voisin en Johnny Hallyday en Une de Paris Match
La Une de Paris MatchImage: X

Un projet «super excitant», a expliqué Benjamin Voisin à Paris Match, disant ne pas chercher «à imiter», mais à «approcher une vérité de l'homme qu'il était, essayer d'être traversé par lui».

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Benjamin VoisinKeystone

Nina Meurisse et Laura Smet au casting

Le film retracera le parcours du rockeur de ses débuts jusqu'à son concert mythique pour ses 50 ans au Parc des Princes à Paris. Selon Paris Match, le scénario explorera trois périodes: ses débuts dans les années 1960, les années 1970 et sa romance avec la chanteuse Nanette Workman, et enfin les années 1980 avec son retour en grâce et son mariage avec Nathalie Baye, l'actrice récemment décédée.

Au casting figureront notamment Nina Meurisse, dans le rôle de Nathalie Baye, William Lebghil, qui interprètera Michel Berger, compositeur de l'album Rock'n'roll attitude qui relança la carrière de Johnny en 1985, ou encore Noée Abita, qui incarnera Sylvie Vartan, première épouse du rockeur.

La fille de Johnny, Laura Smet, interprètera Huguette, la mère du chanteur, à qui elle ressemble fortement, selon le magazine. Le rôle de Johnny devait initialement revenir à Raphaël Quenard, choisi par sa veuve Laeticia Hallyday, mais ce dernier a renoncé au mois de janvier devant l'ampleur de la tâche et un calendrier trop chargé.

Raphaël Quenard prend une grande décision

«Le film reste plus important que tout, nous le faisons pour les fans», déclare à Paris Match Hugo Sélignac qui dispose pour ce film d'un budget de 45 millions d'euros, selon le magazine.

La musique y sera aussi à l'honneur, avec des reprises de nombreux tubes du chanteur décédé le 5 décembre 2017 tout au long des 2h30 prévues pour ce long-métrage. (jzs/ats/afp)

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