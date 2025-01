Vidéo: watson

Il ne s'arrête plus

Un des volcans les plus actifs du monde, le Kilauea dans l'archipel américain d'Hawaï, multiplie les éruptions depuis son réveil en décembre.

Ce mercredi, le volcan Kilauea à Hawaï est entré en éruption pour la cinquième fois depuis son réveil en décembre 2024. Ce volcan de l’archipel américain est l’un des plus actifs au monde.

L'éruption a débuté à 15 heures (heure locale) mercredi. Il s’agit de la cinquième activité du volcan enregistrée depuis le 23 décembre dernier. Les images, impressionnantes, sont diffusées en direct sur le compte YouTube de l’institut américain de géophysique (USGS). Certaines fontaines de laves ont atteint 40 mètres.

Une mise en garde a été adressée aux visiteurs tentés de s’approcher trop près du site pour admirer le spectacle. En effet, l’instabilité des parois, la fissuration du sol et les chutes de pierres font partie des risques majeurs. D’ailleurs, cette zone est fermée au public depuis la fin de l’année 2007.

L'observatoire des volcans hawaïens a signalé ce jeudi que l'épisode éruptif s'est brusquement arrêté à 10h47. L'éruption aura duré un peu plus de 16 heures. Le volcan Kilauea est resté actif de manière quasi continue depuis 1983. Il fait partie des six volcans actifs d'Hawaï avec le Mauna Loa, le plus gros au monde.