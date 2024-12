Votre sapin de Noël peut cacher des petites bêtes dangereuses

(Traduit et adapté par Chiara Lecca et Alexandre Cudré)

L'encéphalite à tiques est une maladie inflammatoire des méninges ou du cerveau provoquée par le virus FSME. Les signes sont des troubles de type grippal comme des maux de tête et des douleurs articulaires, un rhume, de la fièvre et de l'abattement. Dans les cas graves, on peut trouver des troubles de la conscience, des convulsions ou des paralysies. (jb)

Le danger est plus élevé lorsque l'automne et le début de l'hiver sont doux, explique Hans Dautel. Car si les tiques se figent lorsque la température est basse, elles se réveillent lorsque les températures remontent au-dessus de 7°C. Après une promenade en forêt, il donc est conseillé de chercher des tiques, que ce soit en été ou en hiver, si celui-ci est doux.

